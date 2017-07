Barkland a Drótban

Ezt az igazságot tanulta meg és alkalmazta dr. Barkóczi István, a miskolci City Hotel és a Drót Bisztró alapítója, a Vigadó újjáélesztője is. Az alapvetően műszaki pályát befutó üzletember nemrég vágott bele a borászkodásba.

Pontosabban már évtizedek óta foglalkozott borkészítéssel, de most lépett a profi borászatok pályájára a Barkland borokkal.

Az alapvetően tarcali, első osztályú termett szőlőből készült borok a klasszikus tokaji vonalat követik. Pénteken a Drót Bisztróban volt Barkland-bemutató, az újabb évjáratból. Dr. Barkóczi István hangsúlyozta:

– Azt gondolom, hogy a kulcs a fiatalokban rejlik, abban az értelemben is, hogy ki kell nevelnünk az új, most felnövő, de a tokajit ismerő és fogyasztó borbarát réteget. Ehhez azonban kellenek olyan borok is, amelyek kinyitják a kapukat erre a világra: a klasszikus tokajikhoz képest, ahogy mondani szokás, könnyedebb ivásúak.

Fiatalosabbak, frissebbek, ropogósabbak, behízelgőbbek, gyümölcsösebbek, de emellett megtartják a tokaji vidék páratlan íz- és illatértékeit. Szeretném, ha Barkland ezt az utat járná, de természetesen mindig készíteni fogunk veretes, hordós tételeket is. Nagyon fontos lenne az is, hogy Tokaj-Hegyalja újra megjelenjen az Avason, Miskolcon, hiszen ha valaki bort iszik a Szinva partján, annak tokajinak kell lennie. A Barkland létrehozása is egy minta, egy lehetőség, egy híd a hegyaljai birtokkal, borászattal, kereskedőházzal, az avasi pincével és étteremmel.

