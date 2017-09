Barcikai lett a Miskolci FE

Ezen a hétvégén megkezdi a 2017/18-as bajnoki idényt a megye legmagasabban jegyzett felnőtt férfi-floorballegyüttese az OB II-ben. A tavalyi évadban Miskolci FE-floorballer.hu néven szerepelt gárda eredményei alapján jogot szerzett arra, hogy a legjobbak között szerepeljen, mivel megnyerték a másodosztály küzdelmeit, de a bajnoki cím ellenére úgy döntöttek, hogy nem vállalják az OB I-et, maradnak a második vonalban. De nemcsak ott, hanem a tavalyi évad végén a csapatnak otthon nyújtó Kazincbarcikán is. Ugyanis az elmúlt években Miskolcon teremgondokkal küszködött amatőr csapat a vegyészvárosban jutott kedvező bérleti feltételekkel csarnokhoz az előző évad végén, és az utóbbi hónapokban arra jutottak, hogy várost váltanak, a jövőben nem Miskolcon, hanem Kazincbarcikán játsszák meccseiket, és ezzel összefüggésben névváltoztatásra is sor került, Kazincbarcikai Ördögök SE néven folytatják működésüket. És ezen név alatt szombaton 15.00-tól Érden a Dunai Krokodilok SE vendégeként mutatkoznak be az OB II 1. fordulójában.

– Az, hogy kedvező feltételekkel jutunk csarnokhoz Barcikán, fontos szempont volt, de nemcsak emiatt döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk itt építeni a floorballt, hanem azért is, mert ebben a városban reményeink szerint az utánpótlásban nagyobb létszámot tudunk elérni – jelentette ki megkeresésünkkor Szabó Ákos, a floorballcsapatot működtető sportszervezet elnöke. – Mivel olyan közegbe kerültünk, ahol azt tapasztaljuk, hogy segíteni akar minket a környezet, egyértelmű volt, hogy ezt valamivel viszonozzuk, így Kazincbarcikai Ördögök néven szereplünk. Egyelőre maradunk miskolci székhelyű klub, és meglátjuk, hogy mi jön ki ebből az együttműködésből.

Az első négy között

Arra a felvetésünkre, hogy a legnagyobb nehézséget az okozhatja majd, hogy a zömében miskolci játékosoknak Barcikára kell kijárniuk edzeni, így felelt Szabó Ákos:

– Amatőr csapat vagyunk, és heti egy edzésen veszünk részt, ami akár lehetne már heti kettő is, hiszen termet tudnának nekünk biztosítani, és kétségtelen, hogy 10-12 főnek el kell utaznia, de vannak a csapatnak barcikai játékosai is, a mostani helyzet nekik jelent könnyebbséget.

Ezek után a bajnoki célokról kérdeztük a klub vezetőjét.

– 10 csapatos lett a bajnokság a tavalyi 5-tel szemben, és erősödött a mezőny, ezt néhány napja érzékelhettük, amikor a Debreceni EAC ellen játszottunk edzőmeccset, és bár két harmadon át vezettünk, az utolsó játékrészben elsősorban erőnléti okok miatt megfordult a mérkőzés, és végül 11-6-ra kikaptunk. Ez a találkozó megmutatta, hogy miben kell javulnunk, remélhetőleg sikerül előrelépnünk ezen a téren, és az első négy között leszünk a bajnokságban – mondta Szabó Ákos.

– Berecz Csaba –

