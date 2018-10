Barátság Maraton: immáron tizenhetedszer Miskolcon

Az idén tizenhetedik alkalommal kerül sor a Miskolci Barátság Maratonra. Az utcai futóversenynek jövő héten vasárnap a megye­székhely belvárosa ad otthont. Zsinórban immár hatodszor, mert a 2002-es egyetemvárosi debütálást követően, miután kinőtte magát a verseny, a városközpontban kapott új pályát.

Szükség van rá

Mint az a rendezvény tegnapi sajtótájékoztatóján elhangzott, az 5270 méter hosszú belvárosi futókör az elmúlt években nem változott, és most is a megszokott utcákon lehet körözni, attól függően, hogy ki milyen távot választ, választott magának.

A 17. Miskolci Barátság Maraton szervezőbizottságának elnöke, Katona Ferenc miskolci önkormányzati képviselő az esemény kapcsán annak adott hangot, hogy mivel a legújabb felmérések szerint a Magyarországon élő felnőttek kétharmada túlsúlyos, ezért szükség van olyan rendezvényre, amely az egészséges életmódot közvetíti, arra ösztönözheti az embereket. A képviselő a sajtótájékoztató keretében türelmet kért azoktól, akik a belvárosban laknak, illetve erre lenne dolguk és autóval közlekednek jövő vasárnap, illetve örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy várhatóan több mint ezer embert tudnak majd megmozgatni.

A tájékoztatón részt vett a félmaratoni verseny névadójának képviseletében dr. Szekeres Áron, a Joyson Safety System humánerőforrás-igazgatója, aki arról beszélt, hogy cégük számára fontos az 1900 dolgozójuknak és családjaiknak az egészsége, és abbéli reményének adott hangot, hogy egy napsütéses futóverseny ebben tud segíteni.

Már hétszázan

A rendezvény ötletgazdájától, Szűcs Istvántól megtudtuk, hogy a jövő vasárnapi Joyson félmaratoni, a korábban meghirdetett félmaratoni versenysorozat harmadik állomása lesz, illetve hogy az idén, ezenkívül, a 21 kilométeres távon még három megméretésre kerül sor. A főszervező arról is beszámolt, hogy az előnevezések vasárnapig tartanak, és szerda estig 700 fő jelezte ilyen módon részvételi szándékát, ami meghaladja az előző évit. Az is elhangzott, hogy a futóverseny nemzetközi lesz, hiszen szlovák sportembereken kívül dél-afrikai és francia állampolgároktól is érkeztek nevezések.

– Magyarország minden pontjáról érkeznek futók, sokan hosszú hétvégés programot csináltak maguknak, és ha lesz olyan szerencsénk, és ilyen időjárás lesz, mint ma, akkori igazi futóünnep, futó­dzsembori lehet a verseny napján – mondta Szűcs István.

ÉM-BCS

Versenyinformációk

A verseny időpontja: 2018. október 21. (vasárnap), 9.30.

A verseny útvonala: Miskolc, Görgey u. – Corvin u. – Uitz B. u. – Kálvin J. u. – Petőfi u. – Dayka G. u. – Hunyadi u. – Széchenyi u. – Déryné u. – Hősök tere – Horváth L. u. – Szentpáli u. – Corvin u. – Dankó P. u. – Király u. – Budai J. u. – Görgey u.

A verseny távjai: 42,2 km, NOMÁD-maraton, Homonnai László-emlékszám (rajt: 10.00); 21,2 km, JOYSON-félmaraton (rajt: 12.00); 10,5 km: NOMÁD-kismaraton (rajt: 12.00); 5,25 km: Minimaraton, dr. Márkus Gábor-emlékszám (rajt: 10.00); 4×5,27 km, Félmaratoni váltó (rajt: 12.00); 0,6 km óvodások futama (rajt: 9.30), 1,8 km Decathlon- futam iskolásoknak (rajt: 9.30).

Nevezés: előnevezésre október 14-én éjfélig van lehetőség a www.maratonclubmiskolc.hu honlapon, ahol a távokhoz tartozó nevezési díjak is megtalálhatók. Helyszíni nevezésre október 20-án, szombaton 15–18 óra között a népkerti sportcsarnok előtt és a verseny napján, október 21-én, vasárnap 8 és 10 óra között a városi sportcsarnokban nyílik mód (távtól függően 2 000 és 14 000 forint közötti áron).

Közlekedési információ: a verseny útvonalán a verseny napján 6.30-tól 16.00-ig forgalomkorlátozásra kell számítani.

