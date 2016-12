Barátokkal a tuti a téli szünidőben

Szenteste együtt volt a család, majd 25-én Papónál voltunk Sályban – ezt már Hunor mesélte, aki múlt szerdától élvezi azt, hogy nincs suli. – Ott is együtt ünnepeltünk, ebédeltünk, játszottunk. Apukám kisebbik húgának barátja dél-koreai származású, érdekes volt vele kommunikálni angolul, bár ő Németországban született. Sokat nevettünk, sajnos nagyon hamar elszaladt az a nap. A második napon nagyinál voltunk: felköszöntöttük a szülinapján anyukám nővérével.

Voltunk korizni is a szünetben, nagyon jó buli volt!” Levente

A 13 éves fiú elújságolta azt is, hogy segített a konyhában mamájának az ünnepi menü elkészítésében.

– Nagyon várom a szilveszteri utazást, mert barátainkhoz, Hidegkútra megyünk – örvendezett.

Öccse, Levente már az egész múlt hetet élvezhette, hiszen iskolájában december közepén befejeződött a tanítás.

– Voltunk korizni is, nagyon jó volt – mondta a másodikos kisfiú.

A karácsony második napját Kata, Panni és Lackó pici koruktól kezdve Miskolcon, a diósgyőri nagyinál töltik. Nincs és nem volt ez másként most sem.

– Olvastam és telefonoztam is – ezt már a Hidegkúton élő Kata mesélte, aki várta már a találkozást a miskolci barátokkal. – Ez már hagyomány, hogy ilyenkor Diósgyőrben vagyunk. Ki szoktunk menni Lillafüredre, és a kisvonatra is felülünk. Nem titok, a villamost is kipróbáljuk.

Panni arról beszélt, hogy Miskolctapolcára szeretne elmenni bobozni és kacsákat etetni.

– Szilveszterkor pedig Hunorék jönnek majd Hidegkútra – tette hozzá.

Reggel érkeztem haza egy kis alföldi wellnessközpontból.” Arnold

Karácsony és wellness

Valamivel később Molnárné Erikát szólítottam meg a Népkertben.

– Alig vártam már, hogy egy kicsit kimozduljak a gyerekekkel – jelenti ki a fiatal nő, aki elárulta azt is, férje dolgozik, így nem lehet most velük. – Az elmúlt napokban nagyon csúnya idő volt és mi is egy kicsit belustultunk, és bizony jobb volt a televízió előtt pihenni. A szél fúj némileg, de még jó, legfeljebb nem leszünk lent addig – mondta, miközben rászól hatodikos lányára, hogy vegye vissza sapkáját.

Erikától megtudtuk még, hogy ő ezen a héten otthon van, így a gyermekmegőrzés megoldott. A nagyszülőkre szilveszterkor számítanak, mert szeretnének egy kicsit kikapcsolódni baráti társaságban.

Mikrofonvégre került néhány percre egy huszonéves egyetemista srác is, aki Arnold néven mutatkozott be munkatársuknak.

– Reggel érkeztem haza egy kis alföldi wellnessközpontból, ahol a barátnőmmel voltunk – mondta kérdésünkre. – Nem kell megijedni, ott voltak mindkettőnk szülei, direkt az volt a cél, hogy kipróbáljuk ezt. Érdekes volt, hiszen egyrészt anyukámról levettem azt a munkát, amit ilyenkor csinál hosszú évek óta, ugyanakkor azért bevallom, az otthon hiányzott. Nem volt rossz, tetszett, hiszen minden volt, és mindenki a kívánságunkat leste. Ez is ki van pipálva, de mondom: jó itt futni a népkerti fák alatt.

Juhász-Léhi István

