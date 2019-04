Bányászdallamok útján Rudabányán

A helyi Rozmaring Asszonykórus nevét egy generációkon átívelő népdalcsokorról kapta, amelyhez később egyik tagjuk verset is írt. A közösség 2006-os megalakulása óta őrzi hiánypótló módon a bányászdalhagyományt és a népdalkincset a településen – tudtuk meg Juhász Lajosnétól, aki még aktív, ének szakos pedagógusként lett a kórus vezetője.

– Édesapám szintén ének szakos tanár volt és megyei szakfelügyelő. A zene szeretetét tőle örököltem, és rengeteg kottám is megmaradt a családi hagyatékból. Amikor Szobota Lajos polgármester megkért, hogy a környező települések mintájára gyűjtsem össze az énekelni vágyókat a városban, a templomi ismerőseim voltak a segítségemre. Tizenheten jöttünk össze, akik közül mostanra tizenketten maradtunk, és rajtam kívül mindenki hetven fölött van. A tucatnyi csapat nagy lelkesedéssel jár csütörtökönként a művelődési házba próbálni. Az alkalmaink igazi közösségi élményt nyújtanak, mert a vidám hangulatú zenei rész után mindig beszélgetünk még. Sőt, néha névnapi ünnepségeket is tartunk, ahol az asztalaink roskadásig megtelnek finom süteményekkel – osztotta meg a karvezető.

Két szólamban énekelnek

A NYÉSZ-hez csatlakozva idővel az országos színpadok is megnyíltak előttük.

– Először a környező települések kórusaival, Kurityánban és Vadnán alakítottunk ki jó kapcsolatokat. Aztán felkerestük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségét, hogy több fellépési lehetőséget kapjunk. Eljárogatunk a dalostalálkozóikra és szavalóversenyeikre, mert az énekkari tagok közül néhányan szívesen verselnek. Egyik tagunk költeményében is megörökítette a Rudabányai Rozmaring Asszonykórust, amelynek neve egy borsodi népdalcsokorból származik, azt tanultunk meg először. Az önkormányzat mindig támogat bennünket útiköltséggel, és fellépőruhára is ad támogatást. Utazásaink során egyre bővült a repertoárunk. Bár elsősorban megyénk népdalcsokraira fókuszálunk, a kékedi és mezőkövesdi hagyományt különösen kedveljük. Kánonokat és egyszerűbb, kétszólamú műveket is tudunk énekelni, és szeretjük a bányászdalokat és a magyar nótákat. Van otthon egy citerám, de sajnos nem tudok rajta játszani, ahogy annak idején zongorázni sem tanultam meg, így nincsen kíséretünk, és az asszonyok többsége ugyan követi a kottát, de soha nem tanult szolfézst. Mégis sikeresek lettünk – mesélte Juhász Lajosné.

Bővítenék a létszámot

Rudabányán nagy hagyománya van főként a bányász dalostalálkozóknak.

– A helybéli eseményeken és a környező falunapokon mindig fellépünk. Idősek napjára különféle jelenetekkel szoktunk készülni az internet segítségével. Egerből egy minősítő versenyről ezüst értékeléssel tértünk haza. Jelenleg Alsózsolcára, a Nemzedékek Találkozójára, majd a szikszói régiós dalostalálkozóra gyakorolunk, ahonnan tavaly továbbjutottunk a csillaghegyi Országos Dalos Találkozóra, és működésünk csúcsaként arany minősítést szereztünk. Rudabányán októberben tartják minden évben az Országos Bányász Dalostalálkozót, ahol szintén 14-15 kórus lép fel. A kezdet kezdetén csak asszonyok jelentkeztek az énekkarba, de azért, hogy bővítsük a létszámot, szívesen befogadnánk férfiakat is, mert színesítené a műsorunkat – zárta beszélgetőtársunk.

Detzky Anna

VISSZA A KEZDŐOLDALRA