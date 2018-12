Bálványfa a hídpillérben, gazfészek a kútnál Miskolcon

– Miskolc belvárosában az üzletház-komplexum mellett lévő híd lábánál van egy megerősödött bálványfa (ecetfa) gyökér, vagy négy évvel ezelőtt az egyik levelezőfórumon is írtam, fényképet is feltettem, és csak annyi reagálás volt rá, hogy vagy letörték, vagy a tövénél levágták. A gyökér eltávolítása nem történt meg a mai napig sem – panaszolja Koscsó Ferenc olvasónk. – Erősödik, mindig újra hajt, és természetesen a falban „dolgozik.” Úgy látszik, meg akarják várni, hogy megroppantsa a híd pillérét – hívja fel a figyelmet.

Nem irtották ki

Ettől nem messze a benzinkútnál a járda mellett egy gazfészek jellegű bokros terület van, amiben szintén több bálványfa csemete nőtt ki, jelezte olvasónk. Elmondta, néha-néha letörik, és tovább erősödik a töve.

– Ezt is még a korábbi városvezetés idejében jeleztem. Volt egy területbejárás, amire engem is meghívtak. Az akkori megbeszélés nyomán annyit sikerült elérni, hogy a járdára ránövő bokrokat visszavágták, de teljesen nem irtották ki. Javasoltam, és most is azt teszem, hogy arról a területről ezeket a bokrokat, és a madarak által elhullajtott magból felnőtt szilvafát is ki kellene vágni, és ezek helyére vagy tujákat, vagy fagyalsövényt ültetni, és azt követően rendszeresen nyírni, karbantartani – fogalmazza meg többek között panaszait olvasónk.

A környéket megnéztük, valóban ráférne a rendezés. Az észrevételekkel megkerestük az önkormányzat illetékeseit, válaszukra a későbbiekben visszatérünk.

ÉM

