Balog Zoltán: Magyarország ereje a vidéki létben van

Hozzátette: a kistelepülésen működő mezőgazdasági vállalkozás sikere azt üzeni, hogy a fiataloknak van miért visszatérniük; ahol munka van, ott szükség van képzett szakemberekre is. Magyarország ereje abban a vidéki létben van, amelyre egykor büszkén lehetett mondani, hogy Európa éléskamrája – fogalmazott a miniszter.

Szavai szerint példamutató a göncruszkai beruházás azért is, mert az üzem helyi embereknek ad munkát, és az itt termelt haszon szintén a helyi közösségeket erősíti. Fontos, hogy azok az emberek érezzék magukat otthon ebben az országban, akik itt születtek – hangsúlyozta. “Ha mi töltjük be azokat a tereket élettel, munkával, jövedelemmel, eredménnyel, amelyeket nekünk adott a történelem, akkor nem merül fel az a kérdés, amely sok európai országban már érzékelhető, hogy honnan pótoljuk, honnan engedjük be azokat, akik nem itt születtek, akiknek ez nem a hazájuk, akiknek ez nem a kultúrájuk, de mégis valamiért ezt a jobb életet szeretnék maguknak. Mi azt szeretnénk, ha azoknak lenne jobb élete, akiké ez a föld, ez a táj” – jelentette ki a miniszter.

Hörcsik Richárd (Fidesz) országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy 1920 óta sokan hagyták el a térséget, hiszen a trianoni békediktátum sok zsáktelepülést hozott létre a környéken. Ezért minden sikeres helyi vállalkozás nagy értéket képvisel, hiszen hozzájárul a térség népességmegtartásához. A göncruszkai vállalkozás eredményessége – integrátori szerepe miatt – a környező gazdáknál is jelentkezik – mondta. Kiemelte: az elérhető európai uniós és hazai támogatások jó felhasználására is kitűnő példa az átadott üzem.

Öschläger Zsolt több mint 150 millió forint támogatást nyert az olajtökmag tisztító és feldolgozó üzem megépítésére, amely a költségek felét fedezte. A 24 éves, 270 hektáron gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozása 12 állandó és 8 szezonális munkást foglalkoztat.

A miniszter az üzem előtt egy felújított és kibővített óvodát is átadott Göncruszkán.

– MTI –

