Balmazújváros vs. DVTK – Edzői nyilatkozatok

Horváth Ferenc: – Két rosszul játszó csapat meccse volt ez, látszott, hogy a mérkőzésnek nagy tétje van mindkét fél számára. Az első gól után a DVTK kézben tartotta a találkozót, nem volt benne az, hogy meg tudtuk fordítani. Van egy „okos” mondásom: sok minden nem függ össze semmivel. A játékosok mentek, hogy 1 pontot kiszedjenek a meccsből, de több lett belőle. Sok olyan mérkőzést játszottunk, amikor jobbak voltunk az ellenfélnél, a sors elkezdett valamit visszacsöpögtetni. Nem beszéltem a Diósgyőrről, amióta eljöttem onnan. Négy edző volt ott az utóbbi időkben, Bekő, Egervári, Bódog és én. Egervári a válogatott edzője volt, Bekő úgy ment oda, hogy előtte egy remek szezont produkált, én úgy, hogy második lettem a Vidivel, Bódog pedig egy magasabb futballkultúrából jött üde meglátásokkal. Nem mindig a madám a hibás, hogyha a kupit ki akarják forgatni, néha a lányok ruhája alá is be kell nézni.

Bódog Tamás: – Úgy gondolom, hogy a mérkőzést uraltuk, de túl korán könyveltük el, hogy megnyert mérkőzés lehet. Az utolsó 5 percben a Balmaz jobban akarta, hogy győztesen, egyenlítve hagyja el a pályát, de ahogy alakult a vége, az vicc. Nem volt lehetősége a Balmaznak, egy szabadrúgásuk volt, nekünk pár volt, nem olyan sok, de a végén szép 11-eseket kaptunk. Az első az volt, kézzel belekapott a játékosunk, az arcát védve, a másodikra kíváncsi vagyok én is. Kifelé futottak többen, de a játékvezető valamelyik segédje jelezte, nekem nem tűnt annak a kispadról. De ilyennel el lehet dönteni a meccset. Eddig is ott voltunk, de most végleg elkezdődött a kiesés elkerülése elleni harc. A 87. percig a játék rendben volt, a baj az, hogy túl sok olyan 11-es szituáció volt a múltban, ami számunkra balul sikerült.

Balmazújváros vs. DVTK 2-1 (0-0) Balmazújváros, Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 26. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő vendégeként lépett pályára szombaton 17 órától a Balmazújvárosi Városi Stadionban.

