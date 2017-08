Horváth Ferenc, a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő vezetőedzője: – A meleghez viszonyítva jó iramú mérkőzést játszottunk, talán jobbat is, mint amit ez az időjárás megengedett volna. A mai napon nagyon jól futballoztunk, jól védekeztünk, és egyaránt jól támadtunk. Spártai katonákat néztünk a mérkőzés előtt, és egy dologban megegyeztünk, hogy földet és vizet nem adunk, és ehhez továbbra is tartjuk magunkat. A második félidőben azzal, hogy vezettünk, nekik jönniük kellett, hatalmas területek maradtak mögöttük, ami kedvezett a játékunknak. A győzelembe vetett hit változott, a játékosok elkezdtek hinni abban, hogy a döntetlenek után győzni is tudunk. A legfontosabb, hogy két lábbal a földön álljunk továbbra is. Egy jól felkészített csapat ellen léptünk pályára, aki ellen lehet készülni. Sok sikert kívánok a DVTK-nak a folytatásban!

Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója: – Megérdemelt a Balmazújváros 4-0-s győzelme, gratulálok nekik! Voltak fázisok, ahol normálisan játszottunk, de ha a párharcokat nem nyered meg, nem sprintelsz, akkor… Kíváncsi leszek az adatokra, a sprintek számára, a megnyert párharcok arányára. Lehetett látni, hogy az ellenfél agresszívabban játszott, ők sprintben közlekedtek, mi lassúak voltunk, sok érintéssel játszottunk, és szétszakadt a csapat. A mi játékunkban ez baj, mert gyors emberek hiányában megengedhetetlen, hogy a védelem ilyen távol helyezkedjen a felezővonaltól. A területeket nagyszerűen használta ki a Balmazújváros, és egyéni hibák miatt kaptuk a gólokat. Akarat és akarat között van különbség, akartunk mi is, de a végén ebben a hazaiak jobbak voltak. A Balmazújváros abszolút azt játszotta, amit vártunk, de mi abszolút nem azt játszottunk, amit elvártunk. Valamit rosszul csináltunk a héten, rosszul sikerült a felkészítés, de az az igazi, amikor az ember a vereségből tanul, és ebből lehet tanulni. Tudtuk, hogy nem fogunk veretlenül végigmasírozni a bajnokságon, de azon leszünk, hogy minél kisebb pofonokat kapjunk. Jövő héten megpróbáljuk jobban csinálni!

