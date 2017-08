Balmazújváros vs. DVTK – Bódog Tamás: Fényévekre a bombaformától

Hivatalos bajnoki meccset több mint két évtizede játszott egymással utoljára a Balmazújváros és a Diósgyőr, akkor (1994/1995) még mind a két klub az NB II-ben szerepelt. Az élvonal aktuális szezonjának három, idáig lezajlott fordulójában a hajdúságiak kettő, míg a borsodiak hét pontot gyűjtöttek, utóbbiak múlt szombaton Sopronban verték a Haladást 3-0-ra. Igaz, az a találkozó nem úgy indult, hogy ez lesz, lehet a vége, ugyanis az első félidő a „könnyen felejthető” kategóriába tartozott.

– Menet közben, a szünetben azt mondtam: akkor most befejezzük azt a játékot, amit addig játszottunk. Az első negyedórában tudatosan visszaálltunk, csaltuk a futballt… – árulta el Bódog Tamás, a Diósgyőr szakmai igazgatója. – Nem akartunk kimenni, mert tudtuk, a Haladásnak megvan az az erénye, erőssége, ha letámadja őket valaki, akkor a gyors embereik révén az ellenfél mögé tudnak kerülni, felrúgják a labdát, és ezt el akartuk kerülni. Ez be is vált, ült. A második félidőre cseréltünk, amivel felgyorsult a játékunk, feltoltuk a védelmi vonalunkat, s ezáltal váltunk veszélyesebbé. Magasabban védekeztünk, a szűkítések megvoltak, a területlezárások, a tolódások megvoltak, agresszívek voltunk, az ellenfél térfelén nagyon sok labdát szereztünk. Az, amit megbeszéltünk a meccs előtt, az „ült”, a második félidőben pedig sikerült felőrölni az ellenfél energiáit.

Látják a hibákat

Azt nem egyszer hangsúlyozta a szakmai igazgató, hogy keretben gondolkodik, heti edzésmunkában, a mutatott produkcióban hisz, az alapján dönt, ezért mindig lehet változás, változtatás (egy hete ennek Makrai volt az áldozata, aki nem került a keretbe sem).

– Még sok minden történhet szombat estig, de az edzéseken mindenki a maximumot hozza, a múlt heti csapattal elégedettek voltunk – húzta alá Bódog Tamás. – De: ott vannak azok a játékosok, akik akkor nem tudtak a keretbe kerülni, az egésznek az a mozgatórugója, hogy azok, akik nem kaptak lehetőséget, megpróbálják bebizonyítani, márpedig velük számolni kell, helyük van a csapatban.

A sajtóban megjelentek olyan cikkek, jelzők, amelyek úgy emlegetik, emlegették a Diósgyőrt, hogy a „…bombaformában lévő DVTK…”. Ezt osztja, vagy nem figyel erre? – felmerült ez a téma is.

– Valószínűleg ez azért hangzott el, mert az első helyen állunk – tette hozzá Bódog Tamás. – Attól mi még fényévekre vagyunk, hogy bombaformában legyünk, mert látom a hibákat, a játékosok ugyanúgy tudják, hogy miken kell, lehet javítani és fogunk is javítani. Az, hogy pillanatnyilag az első helyen vagyunk, az nem bombaformát jelent, hanem egy pillanatfelvételt, ami egy kőkemény munkának az eredménye, de még nem vagyunk ott, ahol szeretnénk lenni.

Többet vár Ioannidistől

Szóba került a csütörtöki sajtótájékoztatón szintén megjelenő Szarka Ákos, valamint a légiós Nikolaos Ioannidis teljesítménye, hogy mennyire elégedett a mostanáig nyújtott produkciójukkal.

– Ha nem tetszene Ákos teljesítménye, akkor nem játszana… – mondta Bódog Tamás. – Ha végigjátszik 90 percet, akkor az edző valószínűleg elégedett azzal a játékossal. De amit hangsúlyoznék: egy csatárt nem csak a góljai alapján ítélünk meg, egy védőt pedig nem csupán a védekezése alapján, mert az egész csapatnak feladata, hogy közösen támadjon, és feladata a közös védekezés. A csatár is ugyanúgy védekezik, segíti a támadásokat, lehet megdolgozza azt az egy-két-három embert, aki az ellenfélnél a védelemben van, s így lehet a középpályásnak, a védőnek területe, lehetősége, ami gólhoz is vezethet. Ákosnál az arány nem rossz, az egy gól, mert akkor 33 meccsen lenne 11 találata a végén, ami szenzációs dolog lenne… Ákosnak hatalmas a mezőnymunkája, leköti a védőket, és fontos a pontrúgásoknál is. Mi lenne a jobb? Ha rúgna 25 gólt, s ott lennénk, mondjuk, a hetedik helyen, vagy rúg hármat és ott lennénk az elsőn?… Ioannidis természetesen nem azzal az utasítással lépett pályára, hogy nem veszélyeztetheti a kaput… Az lenne a dolga, hogy egy kicsit veszélyesebb legyen, úgy gondolom, neki még időre van szüksége. A felkészülés végén csatlakozott, tisztában vagyunk azzal, hogy számára nem egyszerű a szituáció, de többet várok tőle, de több is fog tőle jönni. Azért van itt, hogy bizonyítson.

Dupla motivációt

A soros, negyedik fordulóbeli meccsről, riválisról így nyilatkozott Bódog Tamás:

– Bízom abban, hogy jó meccset fogunk játszani, a csapat lendületben van, jó a hangulat, ez érthető. A felkészülésünk, annak ellenére, hogy 40 Celsius-fokok vannak, jól sikerült, tehát abszolút pozitívan és optimistán tekintek a meccs elé – fogalmazott a szakmai igazgató, akit arról is kérdeztünk, mennyire játszhat szerepet az a hazaiak felkészülésében, felkészítésében, hogy az ellenfél edzője, Horváth Ferenc volt nemrégiben a Diósgyőr vezetőedzője. – Biztos vagyok benne, hogy Ferinek ez dupla motivációt jelent. Akarva-akaratlanul is így van, hogy az az edző, aki valamelyik csapatnál dolgozott, motiváltabb az ellen a csapat ellen. Én ugyanígy lennék. Nem biztos, hogy ő így gondolja, ez az én véleményem. Feri itt dolgozott, ismeri a játékosokat, fel tudja készíteni az övéit belőlük.

Bódog Tamás még az alábbiakat is megjegyezte a „balmazi” kilencven perccel kapcsolatban:

– Az nem lesz nehézség, hogy idegenben játszunk, mert ahhoz már hozzászoktunk… Olyan csapattal találkozunk, amely jó eredményeket ért el eddig, annak ellenére, hogy az NB I-be egy frissen felkerült gárdáról van szó. Az utolsó, Honvéd elleni mérkőzésükön is rendben volt az, amit csináltak, a fontos, hogy a játékosok ne érezzék: egy NB II-ből feljutott csapattal találkozunk, hanem egy komoly csapattal, amely nagyon veszélyes tud lenni. Remélem, százszázalékos hozzáállással, odaadással fogunk játszani, de egyértelmű, hogy a három pontért megyünk.

Esküszik, mert bevált

Miskolchoz nagyon közel van Balmazújváros, autóval mindössze bő egy óra alatt elérhető a település, a csapat mégis egy nappal korábban elutazik a helyszínre.

– Annak idején, amikor még játszottam, egy nappal a hazai mérkőzések előtt is összetartás volt, szállodában voltunk, amire esküszöm, mert bevált – indokolt Bódog Tamás. – Tehát nem a közelség, nem a távolság játszik ebben közre. A csapatot mindig megpróbáljuk összetartani az adott meccs előtt, például az idősebb játékosoknak gyerekeik vannak, lehet emiatt nem tudnak úgy pihenni, a fiatalok nem úgy táplálkoznak, ezért fontos, hogy közösen, jó hangulatban készüljünk az adott találkozóra.

Jagodinskis, Daushvili, Nemes

A szakmai munka felelőse a Jagodinskis–Daushvili–Nemes hármas jelenére, jövőjére vonatkozó kérdésre hozzáfűzte: pillanatnyilag edzenek, próbálják tartani a formájukat, van még szerződésük, azon dolgoznak, hogy a feleknek a lehető legjobb megoldás szülessen. Van még egy hónap, meglátják, miként fog alakulni a sorsuk.

– Molnár István –

OTP Bank Liga, 4. forduló:

szombat:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Diósgyőri VTK 18.00, v.: Pintér

Paksi FC-Swietelsky Haladás 20.00, v.: Vad II

Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 20.30, v.: Bognár

vasárnap:

Debreceni VSC-Ferencváros 18.00, v.: Szabó Zs.

Mezőkövesd Zsóry FC-Videoton FC 18.00, v.: Andó-Szabó

Újpest FC-Vasas 18.00, v.: Solymosi – zárt kapus

A tabella:

1. Diósgyőri VTK 3 2 1 – 7-2 7 pont

2. Vasas 3 2 – 1 3-2 6

3. Mezőkövesd Zsóry FC 3 2 – 1 5-8 6

4. Ferencváros 3 1 2 – 8-3 5

5. Budapest Honvéd 3 1 2 – 6-4 5

Videoton FC 3 1 2 – 6-4 5

7. Swietelsky Haladás 3 1 – 2 1-5 3

8. Újpest FC 3 – 3 – 6-6 3

9. Paksi FC 3 – 2 1 5-6 2

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3 – 2 1 3-4 2

11. Debreceni VSC 3 – 1 2 2-4 1

12. Puskás Akadémia 3 – 1 2 2-6 1

