Balmazújváros vs. DVTK – Az első vereség: súlyos ,,négyes” az újonc otthonában

A két csapat, a balmazújvárosi, és a diósgyőri első egymás elleni élvonalbeli találkozójára készülhetett szombaton délután, igazi kánikulában, 36–37 fokos melegben. Érdekesség, hogy a hajdúságiaknak van borsodi kötődésük olyan tekintetben, hogy néhány évvel ezelőtt, 2011 nyarán a településen ellehetetlenülő – NB II-es indulási joggal rendelkező – Bőcs Sport Kft. Balmazújvárosba tette át a székhelyét, és így a balmaziak indulhattak a honi második vonalban.

Ugyanazok kezdtek

A DVTK szakmai igazgatója nem variált sokat a kezdőcsapat kijelölésekor, hiszen ugyanazt a tizenegyet nevezte meg, mint egy héttel korábban Sopronban a Haladás ellen. Vagyis ismét a kispadon kezdett a spanyol irányító, Nono Villar, valamint a szombathelyiek elleni sikerben kulcsszerepet vállaló Ugrai, de kispados lett a 7 nappal korábban keretből is kimaradó Makrai, akinek a Honvéd ellen nyújtott teljesítményével nem volt megelégedve Bódog Tamás. A 306 vendégszurkoló jó hangulatot csinált a stadionban, és az ultrák közül is néhánynak (ugyanis előzetesen nem jutottak jegyhez) sikerült belépnie a létesítménybe, amely jó, ha bő kétharmadig volt tele a kezdő sípszó elhangzásakor – merthogy a hazai szektorokban voltak foghíjas részek.

Nyíltan kezdett az alföldi együttes, amihez párosult a DVTK szokásos letámadós taktikája, így nem teltek unalmasan az első percek. Sőt, egy Szarka megugrásban (Tamás M. adta a remek passzt) volt az első lehetőség, de a hazai játékos az utolsó pillanatban blokkolta a felvidéki támadót. A DVTK irányított, a fehérmezes pályaválasztó visszahúzódott a térfelére, vagyis a fegyelmezettségre próbált adni az újonc. Egy gyors akció után, a 16. percben Vajda hagyta ki az addigi legnagyobb balmazi lehetőséget, tehát aktív volt a házigazda is, de nem tudtak olyan helyzetbe kerülni, amely Radost is megmozgatta volna. Horváthnak kicsit többször akadt dolga, de óriási bravúrra tőle sem volt szükség. Jól érzékelhetően felkészült a BFC a vendégek várható taktikájából, többek között a szélsők, elsősorban Vela semlegesítésére, akit Uzoma kiválóan őrzött. Váratlanul, de nem érdemtelenül szerzett vezetést Haris a 40. percben csapatának, ami azt jelentette, hogy a DVTK ebben a pontvadászatban ekkor kapott először gólt az első félidőben. A listavezető tehát lépéskényszerben vonult szünetre, és bizonyos volt, hogy Bódog Tamás változtat a személyi összetételen, mert a „soproni gyengélkedők”, Tóth B. és Ioannidis most sem mutattak semmi extrát, de mellettük volt még pár halovány produkció.

Nagyon messzire kerültek

Amire számítani lehetett, az bekövetkezett, ugyanis érkezett a pályára Ugrai és Nono Villar, s a helyszínen lévő vendégszurkolók bíztak az esetleges fordulatban. Mindez az 51. percben érkezhetett volna el, ha Vela jobboldali beadása után Szarka 3 méterről nem a jobb sarok mellé csúsztatja a labdát, óriási ziccerben. A Balmaz két lövéssel válaszolt, partiban volt a házigazda teljes mértékben, a meccsben benne volt az egyenlítés, de az is, hogy akár 2-0-ra elmegy az újonc. Az 58. percben – diósgyőri labdavesztés után – Arabuli lépett ki középen, Tamás mellett, 17 méterről a bal alsó sarok mellé gurított. A 62. percben újabb akció vezetett eredményre a hazaiaknál: a szétzilált vendégvédelemmel szemben a kiválóan játszó, Eperjesi mellett „élő” Andric alakította 2-0-ra az állást. Bő egy óra után harmadikat is cserélt a miskolci szakvezető (középpályás helyett középpályást), mindettől függetlenül nagyon messzire került akárcsak a pontszerzéstől is a Diósgyőr. Most már arra játszhatott a Balmaz, hogy kinyílik a gólért, szépítésért küzdő Diósgyőr, amelynél egyre nagyobbak lettek a csapatrészek közti távolságok. Hit sem volt már nagyon a DVTK-ban, nem lehetett látni, hogy miként szeretne visszajönni a mérkőzésbe a piros-fehér társaság. Próbálkoztak ugyan a játékosok, de a soron következő kontrából Rácz feltette a koronát együttese aznapi produkciójára – majd a ráadásban lőtt még egy gyönyörű gólt.

A Balmazújvárosnak akarata, felkészültsége meghozta idénybeli első győzelmét, míg a Diósgyőr a Bódog-érában a harmadik vereségét szenvedte el. A DVTK ezzel elbúcsúzott a vezető pozíciótól is a tabellán, hogy a piros-fehéreknek esélyük legyen mindezt visszaszerezni, annak érdekében a másik újoncot, a Puskás Akadémiát kellene megverniük Debrecenben – jobb játékkal, és talán más, egy „frissített” összetételben.

– Molnár István –

Jegyzőkönyv

Balmazújvárosi FC – Diósgyőri VTK

4-0 (1-0)

Balmazújváros, 2206 néző. V.: Pintér (Ring, Király).

Balmazújvárosi FC: Horváth L. (6) – Póti (6), Tamás L. (6), Rus (6), Uzoma (7) – Vajda (6), Sigér (6), Haris (6), Andric (7) – Arabuli (6), Kovács Á. (6). Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Diósgyőri VTK: Rados (4) – Eperjesi (4), Karan (4), Lipták (4), Tamás M. (4) – Busai (4) – Vela (5), Tóth B. (3), Óvári (4) – Szarka (4), Ioannidis (4). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Csere: Óvári helyett Ugrai (4) a 46., Ioannidis helyett Nono Villar (4) a 46., Busai helyett Oláh B. (4) a 62., Arabuli helyett Zsiga (-) a 76., Kovács Á. helyett Rácz (7) a 84., Andric helyett Belényesi (-) a 91. percben.

Sárga lap: Karan a 46., Tóth B. a 87. percben.

Gólszerző: Haris (1-0) a 40., Andric (2-0) a 61., Rácz (3-0) a 85., Rácz (4-0) a 92. percben.

Horváth Ferenc: – A meleghez viszonyítva jó iramú mérkőzést játszottunk, talán jobbat is, mint amit ez az időjárás megengedett volna. A mai napon nagyon jól futballoztunk, jól védekeztünk, és egyaránt jól támadtunk. Spártai katonákat néztünk a mérkőzés előtt, és egy dologban megegyeztünk, hogy földet és vizet nem adunk, és ehhez továbbra is tartjuk magunkat. A második félidőben azzal, hogy vezettünk, nekik jönniük kellett, hatalmas területek maradtak mögöttük, ami kedvezett a játékunknak. A győzelembe vetett hit változott, a játékosok elkezdtek hinni abban, hogy a döntetlenek után győzni is tudunk. A legfontosabb, hogy két lábbal a földön álljunk továbbra is. Egy jól felkészített csapat ellen léptünk pályára, aki ellen lehet készülni. Sok sikert kívánok a DVTK-nak a folytatásban!

Bódog Tamás: – Megérdemelt az ellenfél 4-0-s győzelme, gratulálok nekik! Voltak fázisok, ahol normálisan játszottunk, de ha a párharcokat nem nyered meg, nem sprintelsz, akkor… Kíváncsi leszek az adatokra, a sprintek számára, a megnyert párharcok arányára. Lehetett látni, hogy az ellenfél agresszívabban játszott, ők sprintben közlekedtek, mi lassúak voltunk, sok érintéssel játszottunk, és szétszakadt a csapat. A mi játékunkban ez baj, mert gyors emberek hiányában megengedhetetlen, hogy a védelem ilyen távol helyezkedjen a felezővonaltól. A területeket nagyszerűen használta ki a Balmazújváros, és egyéni hibák miatt kaptuk a gólokat. Akarat és akarat között van különbség, akartunk mi is, de a végén ebben a hazaiak jobbak voltak. A Balmazújváros abszolút azt játszotta, amit vártunk, de mi abszolút nem azt játszottunk, amit elvártunk. Valamit rosszul csináltunk a héten, rosszul sikerült a felkészítés, de az az igazi, amikor az ember a vereségből tanul, és ebből lehet tanulni. Tudtuk, hogy nem fogunk veretlenül végigmasírozni a bajnokságon, de azon leszünk, hogy minél kisebb pofonokat kapjunk. Jövő héten megpróbáljuk jobban csinálni!

A gólok története

40. perc: Arabuli húzott el a bal oldalon kontrából, bejátszott, Vajda lőtt, Tamás M.-ről visszapattant elé a labda, majd az érkező Haris elé játszott, aki 10 méterről, jobbal a vendégkapu bal oldalába lőtt, 1-0.



61. perc: Kovács-Andric összjáték után utóbbi visszahúzta a labdát Eperjesi mellett a büntetőterületen belül, és 6 méterről, jobbal a rövid sarokba lőtt, 2-0.



85. perc: Zsiga ugratta ki Ráczot a saját térfelén, a cserejátékos elhúzott a labdával, aztán 9 méterről a hosszú sarokba helyezett, 3-0.



92. perc: Rácz 18 méterről a kapu bal oldalába bombázott, Rados hiába nyújtózkodott, 4-0.



OTP Bank Liga, 4. forduló:

A tabella:

1. Budapest Honvéd 4 2 2 – 8-4 8 pont

Videoton FC 4 2 2 – 8-4 8

3. Diósgyőri VTK 4 2 1 1 7-6 7

4. Vasas 4 2 – 2 3-3 6

5. Mezőkövesd Zsóry FC 4 2 – 2 5-10 6

6. Ferencváros 4 1 3 – 8-3 6

7. Újpest FC 4 1 3 – 7-6 6

8. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 4 1 2 1 7-4 5

9. Paksi FC 4 1 2 1 7-6 5

10. Swietelsky Haladás 4 1 – 3 1-7 3

11. Debreceni VSC 4 – 2 2 2-4 2

12. Puskás Akadémia 4 – 1 3 2-8 1

Az 5. forduló programja (augusztus 12., szombat):

Budapest Honvéd-Újpest FC 18.00

Vasas FC-Mezőkövesd Zsóry FC, Szusza Ferenc Stadion 18.00

Ferencváros-Paksi FC 18.00

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia, Debrecen 18.00

Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, Sopron 18.00

Videoton FC-Debreceni VSC, Felcsút 20.30

Labdarúgó NB I – Eredmények és tabella – 4. forduló – 2017/2... Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A címvédő Budapest Honvéd és a legutóbb második Videoton is 2-0-ra nyert idegenben a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójában, ezzel holtversenyben az élen állnak. A három kör után listavezető Diósgyőr elszenvedte első vereségét,... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Góllövőlista - 4. forduló - 2017/2018.... Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga góllövőlistája a 4. forduló után. 4 gólos: Lanzafame (Honvéd), Nagy D. (Újpest), Varga R. (Ferencváros) 3 gólos: Eppel (Honvéd), Lazovic (Videoton), Vela (DVTK) 2 gólos: Andric (Balmazújváros), Amadou ... Tovább a cikkhez

"Megérdemelt a Balmazújváros 4-0-s győzelme" Balmazújváros, Miskolc - "Spártai katonákat néztünk a mérkőzés előtt, és egy dologban megegyeztünk, hogy földet és vizet nem adunk, és ehhez továbbra is tartjuk magunkat" - nyilatkozta Horváth Ferenc a balmazújvárosiak edzője a kiütéses siker után, Bódog Tamás a DVTK szakmai igazgatója ped... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Először nyert az élvonalban a Balmazújváros... Balmazújváros - Megszerezte története első élvonalbeli győzelmét a Balmazújváros, amely a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójában 4-0-ra nyert hazai pályán a Diósgyőr ellen. Az újonc csapat előzőleg pontot szerzett az előző idény első két együttese ellen, de nyeretlen volt a szomb... Tovább a cikkhez

BOON-ÉLŐ - Balmazújváros vs. DVTK 4-0 (1-0) Balmazújváros, Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. 2017/2018-as szezonjának 4. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő vendégeként lépett pályára szombaton 18.00-tól. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a portálunkon! Labdarúgó OTP Bank Li... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA