Balmazújváros vs. DVTK – A gödör széléről még mélyebbre

A labdarúgó NB I 26. fordulójában Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Diósgyőri VTK meccset rendeztek Balmazújvárosban. Nem igazán mozgatta meg a szurkolókat ez a bajnoki, ennek ellenére olyan készültség volt a meccs előtt, mint egy óriási érdeklődést kiváltó tömegrendezvény előtt, mintha sok ezer ember választaná programjául ezt a mérkőzést. Ennek jegyében a város előtt gyűjtötték össze a rendőrök a Miskolcról érkező drukkerek autóit, hogy konvojban vigyék el őket a pálya melletti vendégparkolóba, a városközpontban pedig kordonokat helyeztek el (50 perccel a kezdés előtt még ezen dolgoztak), a stadionhoz vezető egyirányú utca elejére pedig kikerült a behajtani tilos tábla…

Végül az ezer főt sem érte el a létszám a stadionban, amihez a diósgyőriek kb. 100 drukkert tettek hozzá. Akik ott voltak a vendégszektorban, nem csak azért, mert a kudarcokkal teli időszakban is a csapat mellett vannak, hanem azért is, amit átéltek, megérdemelnék, hogy a közelgő stadionavatón elsők között kaphassanak jegyet, hogy díszvendégek legyenek, hogy vörös szőnyeget gurítsanak eléjük a klub dolgozói, amikor először belépnek az új szentélybe. Azért, hogy hátha ezzel sikerül feledtetni velük ezt a drámai meccset.

Képtelenek voltak

Azt, aminek már a kezdése is a Bódog előtti időkre emlékeztetett, a komótosan hátrafelé passzolt középkezdéssel. A folytatás pedig? Szörnyű volt. Tíz percig a DVTK volt a hazaiak térfelén, akik már az első perctől kontrára játszottak volna, annak ellenére, hogy nekik volt égetően fontos a 3 pont megszerzése. Aztán volt egy kis hazai átköltözés, egyik térfélről a másikra, majd kiegyenlítetté vált a rendkívül alacsony színvonalú, NB I-esnek mondott találkozó. A ,,nagy taktikai csatában” a DVTK megint nem azt játszotta, amit korábban tudott, hanem várt, hogy a Balmaz jöjjön. De ők meg képtelenek voltak erre.

A 30. percben Ugrai megugorhatott volna, és ha korábbi önbizalmával játszik, akkor biztos, hogy bevállalja az egy az egy elleni játékot Uzomával szemben, és nem egy közepestől is rosszabb passzal próbálja építeni az ígéretes lehetőséget. A félidő hajrájában végre volt két helyzet, a formán kívüli Busai kihagyta a ziccert, Ioannidis pedig a bal kapufa mellé fejelt.

Kapufák és 11-esek

A második játékrészre már nem jött ki az öltözőből a Nono Villar távozása után az idén szinte minden alkalommal haszontalanul lézengő spanyol Vela, akinek nyáron lejár a szerződése, és mivel télen nem hosszabbított, valószínűleg, hogy gondolatban már régen máshol jár. Nélküle gyorsan sikerült vezetéshez jutnia a DVTK-nak, és ettől még nyugodtabb lett a vendégek játéka. Az újvárosiak sokáig hozzá sem tudtak szagolni a meccshez, egészen addig, amíg a 70. percben szabadrúgáshoz nem jutottak. Ekkor a biztos pontnak nem nevezhető Antal B. majdnem bekaparta a labdát a kapuba, de a léc ekkor vele volt. Kilenc minutával később is, amikor újra Vajda veszélyeztetett.

Az izomgyenge, alacsony színvonalú meccs hajrája viszont érdekes lett. Szarka – akinek a becserélése talány, mert a DVTK-ban jól játszani még nem lehetett látni, és sem a gyors elfutások, sem a labda megtartása nem tartozik az erényi közé, így kérdéses volt, hogy mire lehetne őt használni egy esetleges kontrajátékban – összekézizett egy 11-est a Balmazújvárosnak.

Jött is az egyenlítés, amitől a Diósgyőr megzavarodott, mert elúszni látszott 2 pont, a Balmaz pedig felpörgött. Mindez azt eredményezte, hogy a DVTK végül az egy pontot is elbukta, mert két percen belül a második 11-esét is megkapta az Újváros.

Nincs eredménye

Ez a meccs is azt támasztotta alá, hogy nem megy a Diósgyőrnek. Azok az erények, amelyek korábban jellemezték a csapatot, agresszió, éles, egy az egy elleni párharcok megnyerése, harcosság, eltűntek a repertoárból, és van helyettük taktikázás, fordulóról, fordulóra változó ellenfélhez igazítva. Ami nem lenne baj, ha lenne eredménye. De nincs. Nem volt most sem, a DVTK harmadszor is kikapott a rendkívül szerény teljesítményt nyújtó újonc csapattól. S tetszik vagy sem, nagyot lépett a másodosztály felé. A piros-fehérek sorsa a következő öt fordulóban dől el, mert a tavaszi forma alapján az utolsó két körben, a bajnoki címért versenyt futó csapatok, a Ferencváros és a Videoton ellen aligha lesz esélye a pontszerzésre. Úgyhogy sorrendben a Puskás (Kövesden), az Újpest (idegenben), a Mezőkövesd (Diósgyőrben), a Debrecen (idegenben) és a Paks (Diósgyőrben) ellen kellene összekaparni néhány pontot. Azok után, hogy az idei év hét bajnokiján mindössze 5 egységet sikerült szerezni, és ezzel a Vasassal együtt, a leggyengébb tavaszi teljesítménnyel „dicsekedhetnek” a piros-fehérek, akik abban csúcstartók, hogy a 12 együttes közül ők nyertek a legrégebben bajnokit.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Diósgyőri VTK 2-1 (0-0)

Balmazújváros, 903 néző. V.: Andó-Szabó (Kóbor, Szalai).

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. (5) – Habovda (4), Rus (5), Tamás L. (5), Uzoma (4) – Vajda (6), Maisuradze (4), Haris (4), Andric (4) – Arabuli (4), Rudolf (5). Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Diósgyőri VTK: Antal B. (4) – Eperjesi (4), Lipták (4), Tamás M. (6), Shestakov (4) – Vela (4), Tóth B. (5), Busai (4), Óvári (5) – Ioannidis (5), Ugrai (4). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Csere: Vela helyett Bacsa (4) a 46., Maisuradze helyett Batarelo (4) az 57., Andric helyett Harsányi (-) a 67., Ioannidis helyett Kocsis (-) a 72., Ugrai helyett Szarka (-) a 82., Habovda helyett Kónya (-) a 83. percben.

Sárga lap: Rudolf a 49., Arabuli az 58., Tamás M. az 58., Habovda a 65., Busai a 73., Szarka a 88. percben.

Gólszerző: Óvári (0-1) a 46., Rudolf, 11-esből (1-1) a 88., Rudolf, 11-esből (2-1) a 90. percben.

Horváth Ferenc: – Azt gondolom, hogy két rosszul játszó csapat mérkőzése volt ez, szerintem nem is volt egy jó meccs, látszott, hogy a találkozónak nagy tétje van mindkét fél számára. Az első gól után a DVTK kézben tartotta a mérkőzést, nem volt benne az, hogy tudunk fordítani. Van egy nagyon „okos” mondásom: sok minden nem függ össze semmivel. Ma megint ez történt, valójában nem tudom, hogy miért. A játékosok mentek azért, hogy ebből a mérkőzésből 1 pontot kiszedjenek, és két 11-essel nyerni tudtunk. Nagyon sok olyan mérkőzést játszottunk, amikor jobbak voltunk az ellenfélnél, és nem tudtunk pontot szerezni, azt gondolom, hogy a sors elkezdett valamit visszacsöpögtetni, és ha a jó Isten akarja, akkor az utolsó fordulókban folytatja ezt a jó szokását. Még annyit, hogy nem beszéltem a Diósgyőrről, amióta eljöttem onnan. Négy edző volt ott az utóbbi időkben, Bekő, Egervári, Bódog és én. Egervári a válogatott edzője volt, Bekő úgy ment oda, hogy előtte egy remek szezont produkált, én úgy, hogy második lettem a Videotonnal, Bódog pedig egy magasabb futballkultúrából jött, üde meglátásokkal. Nem mindig a madám a hibás, hogyha a kupit ki akarják forgatni, néha a lányok ruhája alá is be kell nézni.

Bódog Tamás: – Úgy gondolom, hogy a mérkőzést uraltuk, és túl korán könyveltük el, hogy ez megnyert mérkőzés lehet. Az utolsó öt percben a Balmaz jobban akarta, hogy győztesen, vagy legalábbis egyenlítve hagyja el a pályát. Az, hogy miként alakultak gólok, az vicc. A mérkőzés tényleg rendben volt, mert nem volt lehetősége a Balmaznak, egy szabadrúgásuk volt, ami veszélyes volt, nekünk pár lehetőségünk azért akadt, de nem volt olyan sok. A végén szép 11-eseket kaptunk. Az első az volt, a kispadról úgy tűnt, hogy kézzel belekapott a játékosunk, mintha az arcát védte volna, és ezt meg lehet adni, mert kéz volt. A másodikra kíváncsi vagyok én is, ha párszor visszanézzük, kiderülhet, hogy mit találtak a játékvezetők, amit be lehetett fújni. A bíró már kifelé futott, és valamelyik segédje jelezte, de nem tudom mit látott, nekem nem tűnt annak a kispadról. De ilyennel el lehet dönteni egy meccset. Eddig is ott voltunk, de most véglegesen elkezdődött számunkra a kiesés elkerülése elleni harc. A 87. percig a játék, az akarat rendben volt. Az a baj, hogy túl sok olyan 11-es szituáció volt a közelmúltban, ami számunkra balul sikerült.

A gólok története

46. perc: Óvári indult meg előre, Ugrainak tette ki balra a labdát, aki Ioannidishez továbbított. A görög támadó a labda átvétellel a 16-oson belülre került, majd balról jól adott középre, az érkező Óvári pedig 5 méterről a kapuba kotorta a labdát, 0-1.

87. perc: A jobb oldalról kis szögletet végzett el hazai együttes. A pontrúgás után Vajda indult meg a 16-os elé, hogy lövőhelyzetet találjon, és amikor eleresztette a labdát, az a 16-oson belül álló, a lövésből kiforduló Szarka felemelt kezét találta el. A játékvezető a diósgyőri játékosnak sárga lapot adott, a Balmazújvárosnak pedig 11-est. A büntetőt Rudolf vágta a jobb alsó sarokba, 1-1.

89. perc: A bal oldalról Uzoma lőtte fel a labdát, ami Kocsis kezéről pattant be a 16-oson belülre, Harsányi felé. A csatár mellett Eperjesi próbálta elérni lépéshátrányból a lasztit, azt el is pöckölte előle, de közben a karját is használta a balmazújvárosi ellen, ami után Harsányi elesett. A játékvezető egy kis fáziskéséssel a sípjába fújt, és 11-est ítélt. A büntetőt újra Rudolf végezte el, aki ezúttal a másik sarkot választva, a kapu bal aljába bombázott, 2-1.

OTP Bank Liga, 26. forduló:

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 26 16 7 3 56-23 55 pont

2. Videoton FC 26 16 7 3 55-25 55

3. Debreceni VSC 26 10 7 9 44-34 37

4. Újpest FC 26 9 10 7 35-34 37

5. Budapest Honvéd 26 10 6 10 41-44 36

6. Paksi FC 26 9 8 9 38-41 35

7. Swietelsky Haladás 26 9 3 14 29-41 30

8. Diósgyőri VTK 26 8 6 12 40-43 30

9. Puskás Akadémia 26 7 9 10 31-39 30

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 26 6 9 11 29-38 27

11. Mezőkövesd Zsóry FC 26 6 9 11 30-47 27

12. Vasas FC 26 7 5 14 32-51 26

A 27. forduló programja

április 21., szombat:

Budapest Honvéd-Újpest FC 17.00

Vasas FC-Mezőkövesd Zsóry FC, Szusza Ferenc Stadion 17.00

Ferencváros-Paksi FC 17.00

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC, Debrecen 17.00

Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00

Videoton FC-Debreceni VSC, Felcsút 19.30

