Balesetek az M3-ason – „A szalagkorlátot karistolta végig, mire kitört a sikítozás”

Az M3-as autópályán szombat éjjel felborult buszon utazott a miskolci házaspár, Lingvai Beatrix és Vei­némer Attila is, akik egy baráti házaspárral jártak a bécsi adventi vásáron. Beatrix még hétfőn is elég zaklatottan idézte fel lapunknak a baleset másodperceit és az azt követő órákat.

Felborul a busz

– Attila szunyókált mellettem, ő ült az ablaknál, én ébren voltam, mert a táblát figyeltem. Megbeszéltünk ugyanis, hogy ha Mezőkövesdhez érünk, akkor megcsörgetem az otthoniakat, hogy indulhatnak lassan értünk – emlékszik vissza a baleset előtti pillanatokra.

– Hirtelen a busz megrándult, és az oldala a szalagkorlátnak csapódott, majd azt karistolta végig csikorgó hanggal, mire kitört a sikítozás. Aztán megindult a másik irányba, és úgy tűnt, sikerül a sofőrnek megfognia, de akkor jött egy csattanás és az oldalára borult.

Menekülés

Beatrixék a busz jobb oldalán ültek, így az ülésbe kapaszkodva lógtak az oldalára borult járműben. Ahogy mondják, a busz füstölni kezdett és mivel Attila, illetve a másik pár férfi tagja is tűzoltó, így tudták, hogy mihamarabb el kell hagyni a járművet, mielőtt áramtalanítanák.

– Attila a könyökével ütötte ki a busz ablaküvegét, azon keresztül másztunk ki, aztán mindketten segédkeztek a többiek kimentésében. Mivel van gyakorlatuk közúti balesetek utáni mentésben, rögtön látták, hogy vannak halottak, akiken már nem lehet segíteni – meséli Beatrix.

Az utasok közül aki nem sérült meg komolyabban, részt vett a többiek segítésében, sőt egy orvos is volt köztük, aki szintén megtette, amit tudott. De a házaspár azt meséli, hogy a buszsofőr is erőn felül igyekezett, és a segítség is nagyon hamar megérkezett. Az utazási iroda küldött egy másik buszt a helyszínre, amiben melegedhettek.

Csak ott csúszott

– A másik buszsofőr azt mondta, végig próbálgatta, figyelte az utat és sehol nem csúszott, csak azon a szakaszon. A baleset után egy órával érkezett meg a közútkezelő autója, előtte nem láttuk őket, pedig az időjárás indokolta volna, hogy síktalanítsanak – mondja Beatrix.

A házaspár két lánya szerencsére otthon volt, és éjfélre várták őket haza. Attila édesanyját hívták fel, hogy menjen át hozzájuk, de csak annyit árultak el, hogy egy baleset miatt késnek.

– A helyszínről rendőrségi kihallgatásra vittek minket, így fél hétre értünk csak haza reggel. Akkor mondtuk csak el a családnak, hogy mi történt. A nagyobbik lányom nagyon kiborult, a gyerekek el se akarnak ezentúl engedni sehová. De azt hiszem, egy darabig buszra sem fogok szállni. A baráti házaspár úgy döntött, lemondják a nyárra foglalt buszos nyaralást. Kell egy kis idő, hogy feldolgozzuk, ami történt, és szeretnénk látni a felelős autóst – teszi hozzá Beatrix.

„Elegendő sómennyiséget mutattak”

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési igazgatója azt mondta a Hír TV-nek, hogy az időjárási viszonyoknak megfelelően síkosságmentesítik az utakat, de azt is elárulta, hogy az M3-as azon szakaszán, ahol a baleset történt, csak a balesetet követően indultak el a gépeik. Mikesz Csaba azt mondta: „Aznap éjszaka az útmeteorológiai állomások megfelelő sómennyiséget mutattak az érintett szakaszon, az észlelést követően azonnal elindult az emődi autópálya-mérnökség mind a kilenc gépe síkosságmentesítési munkálatokra.” Az üzemeltetési igazgató szerint egyébként naponta kétszer ellenőrzik az autópályák állapotát, és a két kilométerenként kihelyezett meteorológiai állomások és a meteorológiai szolgálat jelzései alapján tisztítják azokat.

Nyíregyháza, Debrecen, Mezőkeresztes, Miskolc – Döbbenetes volt megélni a balesetet – mondta portálunknak Mády Gábor, aki ott ült azon az autóbuszon, amely a bécsi adventi vásárról hazafelé tartva Mezőkövesdnél felborult.

Budapest, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Négyre emelkedett az M3-as autópályán szombat éjjel történt buszbaleset halálos áldozatainak száma, miután az egyik életveszélyes sérült elhunyt a miskolci kórházban. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési igazgatója azt mondta a Hír TV-nek, hogy az időjárási viszonyoknak megfelelően síkosságmentesítik az utakat, de azt is elárulta, hogy csak a balesetet követően indultak el a gépeik.

Debrecen, Mezőkeresztes – A szombat éjszakai tömegszerencsétlenség halálos áldozatai között debreceniek is vannak, és a sérültek között is sok a Hajdú-Bihar megyei. A debreceni Kenézy Kórházban több sérültet már megműtöttek. Az RTL Klub híradója megtalálta azt a férfit is, aki fiával együtt ült a buszon, és segített kihúzni utastársait a roncsok közül.

Mezőkövesd – Az M3-as buszbaleset egyik áldozata Veronika, akit Harsány lakói egy emberként gyászolják a fiatalt.

Mezőkövesd, Debrecen – Négyen meghaltak a szombat éjszakai tömegszerencsétlenségben az M3-as úton.

Mezőkövesd – Az M3-son felborult buszon nyolcvanegyen utaztak, hárman meghaltak. Egy fiatal pár a busz felső szintjén utazott.

Budapest/Miskolc – Négyre emelkedett az M3-as autópályán szombat éjjel történt buszbaleset halálos áldozatainak száma – számolt be az M1 aktuális csatorna hétfő reggel.

Debrecen – Kártérítési előleget fizet a tragédiában érintett családoknak a debreceni Grand Tours utazási iroda, amelynek autóbusza szombaton éjszaka balesetben felborult az M3-as autópályán – közölte az iroda Facebook-oldalán vasárnap késő este. Az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőkövesd között történt balesetben hárman meghaltak, több tucatnyian pedig megsérültek.

Budapest – Ketten is életveszélyes állapotban vannak az M3-as autópályán szombat éjszaka történt buszbaleset sérültjei közül, őket Miskolcon kezelik – hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.

Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Halálos közúti közlekedési baleset történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőkövesd között. A teljes útlezárást követően az autópálya mindkét oldalán újra megindult a forgalom.

Debrecen – Vélhetően egy ütközést próbált elkerülni a debreceni Grand Tours utazási iroda buszának vezetője, amikor a busz megcsúszott és felborult – mondta el a három halálos áldozattal járó, Mezőkövesdnél szombaton történt balesettel kapcsolatban az iroda tulajdonosa az MTI-nek.

Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Halálos közúti közlekedési baleset történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőkövesd között. A rendőrség teljes útlezárást rendelt el az autópálya mindkét oldalán. A korlátozás enyhült, a baloldalon megindulhatott a forgalom.

Debrecen – Nagy Sándor, a szerencsétlenül járt emeletes autóbuszt üzemeltető Grand Tours Kft. ügyvezető igazgatója éppen Ausztriából tartott hazafelé vasárnap délelőtt, amikor elértük telefonon.

Debrecen – A sérültek közül 8 főt az ellátásuk után hazaengedtek, három embert viszont a kórházban bent tartottak.

Budapest/Debrecen – Három súlyos sérültet ápolnak a debreceni Kenézy kórház traumatológiai osztályán az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon szombat éjszaka felborult busz utasai közül, közölte a kórház sajtószóvivője vasárnap délelőtt az MTI-vel.

Budapest/Miskolc – Két súlyos sérültnek azonnali műtétre volt szüksége az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon szombat éjszaka felborult busz utasai közül – mondta el az M1 aktuális hírcsatorna reggeli híradójában Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa.

Miskolc – Az elsődleges adatok szerint hárman haltak meg abban a buszbalesetben, amely szombaton éjfél előtt történt az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon, a 133-as kilométerszelvénynél. A már felborult járműnek több autó is nekirohant – mondta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek.

Harsány, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Halálos közúti közlekedési baleset történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőkövesd között.

