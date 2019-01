Bálbevételből szépítik Putnokot

Ebben az esztendőben is megtartja hagyományos bálját a Putnok Városért Egyesület. A sorrendben huszonkettedik eseménynek ezúttal is a Péczeli József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulája ad majd otthont. A program február 16-án, szombaton este hét órakor a megnyitóval kezdődik, 20 órától pedig az Abba Sisters lép majd fel a színpadon. A vacsora elfogyasztása után, 22.30-tól az est sztárvendége, Vastag Csaba érkezik, aki kis zenekaros koncerttel szórakoztatja a közönséget. Egyébként a Coctail Music Partyzenekar gondoskodik a jó hangulatról. Lesz tombolasorsolás, és megválasztják a bál szépét is.

Telt házban bíznak

Az ismét nívósnak ígérkező eseménnyel kapcsolatban Jeddi József, a Putnok Városért Egyesület elnöke kiemelte: bízik benne, hogy tartalmas, színvonalas programot állítottak össze, az előzetesen tervezett 380-400 fős vendéglétszámot idén is tartani tudják.

A befolyt bevételt – ugyancsak a hagyományokat folytatva – városszépítési feladatok ellátására kívánják fordítani. Mint ismert, a tavalyi esztendőben a Péczeli Parkba egy kültéri konditermet vásároltak és telepítettek a bálon összegyűlt pénzből. Idén azt tervezik, hogy az Egészségház előtti területre napelemmel működő kandelábereket vásárolnának, önfenntartó közvilágítást valósítanának meg ezen a területen.

ÉM-ME

