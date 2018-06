Balatoni bérre vágyik sok megyénkbeli fiatal

A folyosóról pótolták a székeket, mert zsúfolásig megtelt az az iskolai terem, melyben munkaerő-­toborzást tartottak szerdán délután Miskolcon.

A balatoni idénymunkákra szakosodott fejvadász cég elsősorban eladókat, konyhai kisegítőket, szakácsokat, felszolgálókat keres az ország több pontján, így próbálnak szakképzett vagy megfelelő dolgozókat vinni a magyar tenger partján található partnereik számára.

“A dunántúli szakemberek legjava már külföldön van, és égető a munkaerőhiány a vendéglátásban.” – Horváth Tamás

Az érdeklődők között rengeteg fiatal volt, akadtak olyanok is, akik még nem fejezték be a középiskolát és nem szereztek még érettségit, nekik ez a pár hetes elfoglaltság igazán szimpatikus volt, mivel ősszel indul az iskola. Akadtak azonban olyan családosok is, akik jelenleg nem dolgoznak, nincs vagy csak nagyon csekély a jövedelmük, ők inkább hosszabb távú bevételre vágynak.

Gyerekkel nem megy

„Mennénk a férjemmel együtt, de sajnos nem vihetem magammal a gyereket. Családok számára nem biztosítanak szállást, így nincs mit tenni, a hétéves kisfiam a nagymama gondjaira lesz bízva, míg én messze tőle dolgozom” – mondta el lapunk érdeklődésére egy nő, aki művelődésszervezőként jelenleg nem tud elhelyezkedni, ezért adta be a derekát az idénymunkára.

Egy 64 éves jelentkezővel is váltottunk pár szót:

„Már nyugdíjas vagyok, de szakképzett, évtizedekig dolgoztam felszolgálóként, bár legutóbb már portás és vagyonőr voltam. Bármilyen lehetőség érdekel. De nem tudom, pontosan mennyit bírok még, majd a próbanapokon eldől – magyarázta az idősebb férfi.

A 17 éves Jakab Vivien, barátjával a 19 éves Ambrus Dániellel érkezett. A lány még tanul, a szakács végzettséggel bíró fiú viszont korábban Miskolc két jó nevű szállodájában is dolgozott már.

Párok is jelentkeztek

„A barátnőmnek mindenképp vissza kell térni, 11.-es, még előtte az érettségi is. Együtt indulunk, és úgy tervezzük, együtt is térünk majd haza. Lehet, hogy nem egy helyen fogunk dolgozni, az nem baj, csak ne legyünk túl messze egymástól” – érvelt Ambrus Dániel.

Zömében fiatalok érkeztek, sokan úgy vélik, így legalább ingyen eljutnak a Balatonra, új ismeretségeket kötnek és munkatapasztalatot szereznek.

„Miskolcon szeretek toborozni, itt még mindig sok a vállalkozókedvű fiatal. Borsodból nem olyan egyszerű lejutni a Balaton-partra, mint például Veszprém megyéből. Ez is motiválja ezeket az ifjakat” – magyarázta Horvát Tamás, aki életszerű előadást tartott arról, mire számítsanak, akik belevágnak ebbe az idénymunkába. A klimatizált helyeken heti negyven órát dolgozók nagyjából nettó 150 ezer forintra számíthatnak, aki vállal némi túlórát az már kétszázat kap kézhez. A mosogatók és a konyhai kisegítők is kellenek. Ide sorolják a büfék személyzetét is. 150 ezer forinttól nagyjából 350 ezerig terjedő nettó jövedelemmel kecsegtették a miskolciakat.

Negyven-ötven fokos konyhák

„Ezt csak olyasvalaki vállalja el, akit nem frusztrál, hogy ő egész nap gürizik a negyven-ötven fokos konyhában, gyártja a lángost és a gyrost, miközben mindenki a szabadságát töltve a szeme előtt lubickol a tóban. Én ezt nem bírnám, viszont itt már jobban lehet keresni” – magyarázta hallgatóságának a fejvadász cég képviselője.

„Abból kell főzni, ami van” – állítja Horváth Tamás, aki szerint több vendéglátóhelyre nem jut szakképzett szakács, itt leegyszerűsítik az étlapot, és megoldja a feladatokat a szakképzetlen munka­erő is. Amikor kiderült, hogy több tanult szakács és felszolgáló is ül a teremben, felcsillant a munkaerő-toborzó vállalat képviselőjének szeme. Ők az igazi hiánycikk, és itt, Borsodban még akad olyan munkaerő, akit elcsábíthatnak nyári munkákra. A dunántúli szakemberek java ugyanis már külföldön van, és égető a munkaerőhiány a vendéglátásban.

Utólag vonják le

Miskolcról Siófokra viszik a fiatalokat, ahol kiderül, kinek hol lesz a szállása, melyért havonta nagyjából 20 ezer forintot kell majd fizetniük, de ezt az összeget, majd utólag a bérükből vonják le, mifelénk ugyanis az is szempont, sokan nem rendelkeznek félretett pénzzel, melyből az alapvető kiadásokat tudnák fedezni. A fejvadász cég jól tudja ezt, ezért napi egy-két ingyenes étkezést is ígér, és azt állítja, a partnereik mindig, mindenkit kifizetnek a megállapodás szerint. Elsősorban nem a „krém melókról” szólt a miskolci válogatás, hanem azokra a helyekre kerestek embereket, ahol nem kell olyan komoly szaktudás, például hotelekbe, ahol a reggelit nem mesterszakács készíti.

A borsodi megyeszékhelyen nagyjából negyvenen érdeklődtek, körülbelül hetven százalékuknak tudnak majd valamilyen kereseti lehetőséget kínálni. Minden korosztályból akadtak jelentkezők, de túlnyomó részt a fiatalok kelnek most útra, hogy részük legyen a munkás, de várhatóan kalandokban gazdag időszakban, és most mind fogadkoznak, ha letelik a szezon, visszajönnek Miskolcra, az iskola, a család vagy csak a szülőváros szeretete miatt.

Hát, majd meglátjuk…

Juhári Andrea

VISSZA A KEZDŐOLDALRA