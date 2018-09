Baku igen, Abu-Dhabi nem

Mindenekelőtt egy „szolgálati közlemény” a sportág kedvelőinek: a klubok között létrejött megállapodás alapján szeptember 1-től DVTK-Miskolci Judo Club néven szerepelnek a korábban az MJC-nevet használt judokák. Ennek következtében Gercsák Szabina is már az új elnevezés égisze alatt versenyzett vasárnap a szlovák fővárosban.

Bronzérmes lett

– Öt földrész harminchat országának háromszáznyolcvan sportolója érkezett Pozsonyba – mondta Flórusz János, aki az új formációban is betölti klubelnök-vezetőedzői funkciót. – Válogatottunknak négy mérkőzése volt a 70 kilós súlycsoportban. Hármat magabiztosan nyert, egy veresége volt, így került a dobogó harmadik fokára. Mivel ez „csak” felmérőverseny volt, olimpiai kvalifikációs pontokat nem lehetett gyűjteni az eseményen. Úgy is fogalmazhatok, hogy gyakorolni mentünk Pozsonyba, ahol lemértük, hol tartunk és min, vagy miken kell változtatni a szeptember 20-27. között Azerbajdzsánban fővárosában sorra kerülő felnőtt világbajnokságon.

Amikor rákérdeztünk a felszínre került problémákra, a szakember ezt válaszolta:

– Azt láttam, hogy állóképességi gondja nincs, viszont gyorsítania kell. Baj nincs, hiszen két és fél hét áll még rendelkezésünkre az év legfontosabb versenyének kezdetéig.

A Flórusz-Gercsák duónak már gyakorlatilag a 2020-as, tokiói olimpia lebeg a szeme előtt. Mindent az ötkarikás szereplésnek rendelnek alá, már csak azért is, mert Miskolcról rajta kívül kevés sportolónak van reális esélye a kiküldetésre. Pozsony előtt a hollandiai Apeldoorn városában edzőtáboroztak, öt napot töltöttek munkával.

Nem érdemes

– Délelőtt és délután is edzettünk, Szabina partnerei között angolok, dánok, franciák, hollandok és németek voltak – folytatta Flórusz János. – Most éppen itthon vagyunk, de a budapesti keretedzésre is eljárunk tréningezni.

Ezt nem muszájból csinálják, hiszen a sportolónak helyi környezetben is vannak a tudásához illő társai. Majd Bakuban kiderül, hogy miként sikerült Gercsák vb-felkészülése, számára mit hoz a konyhára a Kaszpi-tenger partján rendezendő esemény, de számolgatni még nem érdemes, hiszen hétről hétre változik majd a jelöltek világranglistán elfoglalt helyezése. Akár jól szerepel majd a miskolci kiválóság, akár nem, ünneplésre, vagy sebeinek nyalogatására nem marad ideje, hiszen októberben tatamira lép a Győrött sorra kerülő U23-as Európa-bajnokságon is. Ez azt jelenti, hogy egy hónapon belül kétszer kell a formáját csúcsra járatnia.

ÉM-KT

Kivették, majd visszatették

A nemzetközi cselgáncséletben sem fenékig tejfel. Az októberi Abu-Dhabi olimpiai pontszerző viadalt először – etnikai-politikai szempontok miatt – kivették a műsorból, aztán bizonyos körök nyomására visszatették, oda azonban nem repül el a DVTK-MJC két reprezentánsa – számukra fontosabb a győri U23-as viadal.

