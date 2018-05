Bakancslistás érettségi Miskolcon

A Földes Ferenc Gimnázium folyosóin néma csend, a diákok az utolsó perceket is kihasználják, hogy a lehető legjobban sikerüljön az angol írásbeli érettségijük. Az első emelet 20-as és 21-es termében azonban különleges tanulók ülnek, a gimnázium által működtetett Digitális Középiskola diákjai. Nekik kétszer olyan nehéz volt felkészülni a vizsgákra és a végső próbatételre, mint a 18 éves nappalisoknak, hiszen munka után, este kellett hozzáülniük a feladatokhoz, versekhez, matekpéldákhoz. Lejárt az idő, mindenki beadta a feladatlapját, így már tudunk velük egy kicsit beszélgetni. Ahány ember, annyi sors, annyi motiváció.

A gyerekeim nyafogtak: apa, ha nekünk van érettségink, neked miért nincs? A feleségem pedig a második diplomáját szerzi” Lajhó Imre

– Nekem a bakancslistámon volt az érettségi – jelenti ki komolyan a 42 éves Turnyánszki Attila. – Valahogy mindig tologattam, de most eljött az idő. Annak idején szakmunkásképzőbe jártam, mozdonyszerelőnek tanultam, de nem dolgoztam abban a szakmában. Autóbusz-vezető vagyok. Senki sem várta el, hogy leérettségizzek, a munkahelyem sem, én akartam – magyarázza. – Nehéz volt – teszi hozzá. – Mindegyik tantárgy. Régen jártam iskolába, több mint 20 éve, nem volt könnyű visszarázódni a tanulásba, sokat felejtettem azóta.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

Attila elárulja azt is, hogy az angol volt számára a legnehezebb. Bár a konzultációkon kérhettek segítséget a tanároktól, és a digitális tananyagnak is van hangzó része, tehát a kiejtést lehetett gyakorolni, de az angol így is kihívást jelentett.

– Azt még nem tudom, hogyan sikerültek az írásbelik, de reménykedjünk – teszi hozzá titokzatos mosollyal.

A gyerekek akarták

A rangidős digitális középiskolás Lajhó Imre, aki 44 éves. Az ő története sem mindennapi.

– Mind a 3 gyerekemnek megvan az érettségije, ez alap volt nálunk, aztán jött a nyafogás, hogy „apa, ha nekünk van, akkor neked miért nincs meg az érettségid?” A felségem is leérettségizett 8 évvel ezelőtt, most pedig már a második diplomáját szerzi. Azt mondta, ha végez, nyelveket kezd tanulni. Nem maradhattam le a családomtól – mondja magyarázatként, miért is vágott bele, majd úgy folytatja: – A Békeszállón nőttem föl, ahol nem az volt az elvárás, hogy a fiatalok érettségit szerezzenek, hanem az, hogy menjenek szakmát tanulni, aztán „gyerünk dolgozni a gyárba!”

Kérdezzük, hogy sikerültek az eddigi írásbelik.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

– Pozitív személyiség vagyok, úgyhogy remélem, minden úgy sikerült, ahogy azt akartam. Ha már belevágtam a tanulásba, akkor nem elégszem meg a kettessel. Nekem a matek jelentett kihívást, de az érettségin az angol volt a legnehezebb – teszi hozzá.

Betegség miatt

Fiatalokkal is találkozunk a Digitális Középiskolában. Somodi Andrea csak 20 éves. Nappalin kezdte az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban, de súlyos betegsége miatt nem tudta folytatni. Amikor jobban lett, a digitális változatát választotta a tanulásnak, mellette dolgozik.

– Volt, amikor könnyen ment a tanulás, máskor nehezen. Munka után, fáradtan nekiülni nem könnyű. Este már nem is fog úgy az ember agya. De én olyan vagyok, hogy ha elhatározok valamit, azt véghezviszem – jelenti ki Andrea magabiztosan.

– Hegyi Erika –

