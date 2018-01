Bakancslista részeként született meg a könyve

Egyedül Miskolcon, ez a címe Tasnádiné Tóth Erzsébet könyvének, amely a Privát félmúlt miskolci sorozat 14. köteteként jelent meg. (A könyvecskén Tasnádi Csöpi néven szerepel a szerző.)

Nem volt visszaút

– Az előző kötet bemutatóján eszembe jutott, nekem sosem volt bakancslistám. Aztán arra gondoltam, hogy ha lenne, akkor az lenne, hogy én is írjak egy könyvet. Bizonyára hangosan ki is mondtam ezt, mert meghallotta Báthory Csongor (Az Avasi Borút Egyesület elnöke – a szerk.), és azt mondta, miért ne. Majd később jött Ricsi és Krisztián (Darázs Richárd és Kapusi Krisztián, a sorozat két szerkesztője – a szerk.), és kérdezték, hol tartok az írással. Szóval már nem volt visszaút – meséli a kötet születésének történetét Csöpi. Aztán megtudjuk, miről is szól: róla, az ő élettörténetéről, arról, hogy hogyan élte meg a családjával a rendszerváltást és az azt követő éveket Miskolcon.

– 1949-ben születtem, és sok-sok évig dolgoztam a Közúti Építőipari Vállalatnál, ahonnan, bár én voltam a szakszervezeti elnök, az elsők között rúgtak ki. Ma már azt mondom, jobbat nem is tehettek volna velem, hiszen vállalkozásokba fogtunk, amelyek igazán jól alakultak.

Tasnádi Csöpi meséli, előbb a csökkent munkaképességűeket foglalkoztató Szocio­produkt Kft. menedzsereként dolgozott, majd férjével létrehozták saját vállalkozásukat, szépséges terítőket, párnákat varrtak, és járták vele a vásárokat, Miskolc után Budapestet is meghódították. Később ingatlanokkal kezdett foglalkozni, úgy érzi, azt a munkát egyenesen neki találták ki.

Két éve hagyta abba

– Tíz éven át csináltam, imádtam – mondja. Két éve hagyta abba, azóta is aktív életet él, többek között az Avasi Borút Egyesület tagjaként. Sok-sok rendezvényen vesznek részt, ők maguk is vásároltak nemrégiben egy avasi pincét.

Csöpinek két gyermekétől három unokája van, mindegyikükre nagyon büszke.

És újra írni kezdett.

– Erről még senki nem tud – árulja el, úgyhogy azt sem tudom, mi lesz a sorsa, megjelenik-e valamikor. De lételememmé vált az írás.

Időszerű, hiszen a nőket ért zaklatások a témája, és Miskolcon játszódik – tudhatjuk meg.

