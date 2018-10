Bajnokok Ligája – Vegyész RC: nincs bravúr

A selejtező első fordulójában visszavágót vívott egymással szerdán este a görög PAOK, illetve a magyar bajnok Vegyész RC Kazincbarcika. Az első felvonást a hellének 3:2-re megnyerték Magyarországon, így volt sanszuk a borsodiaknak a továbbjutásra, igaz, ehhez bravúr kellett volna. A sárga-kékek nagyjából két órával a kezdés előtt a közel 9000 fős csarnokba akartak érni, hogy a megszokott ritmusban elvégezzék a bemelegítést, de a korábban őket szállító busz nem jött, hiába várták, telefonos érdeklődésre azt a választ kapták a barcikaiak, hogy nagy dugó van a városban, ezért nem tud időben a külvárosban lévő hotelhez kiérni a jármű. A küldöttség elég türelmetlen volt, percről percre, végül a helyi rendőrség segítsége is kellett ahhoz, hogy egy másik busz érkezzen a magyar csapat tagjaiért, amely így csak 50 perccel a kezdés előtt futott be a PAOK Arénához. A görögök persze szabadkoztak, a hibájuk viszont egyértelmű volt, a helyszínen az a döntés született, hogy 10 perccel később kezdődik a mérkőzés.

A fogás nehézsége

Az első szett kezdetén, 2-2 után 6-3-ra vezetett a PAOK, azonnal időt is kért Marek Kardos, a vendégek edzője. Macko centerpontja 9-5-öt jelentett, de határozottabbnak tűnt a hazai csapat, könnyebben találtak lyukat a barcikaiak között, így 12-5-nél megint a VRCK trénerének volt mondanivalója. A görögök nem csak jobban védekeztek, pontosabban is támadtak, a Vegyésznek felvillanásai voltak csupán, de az olló nem nyílt tovább (16-10). Banai temette a fejét a kezébe hosszú nyitása után, nehéz volt fogást találni a fekete-fehéreken (20-13), el is ment a nyitó­játszma, viszonylag hamar, 26 perc alatt.

Rossz volt a fogadásunk, ami egy ilyen szintű ellenfél ellen nem megengedhető.” Marek Kardos

A második felvonás eleje 1-2 volt, a Barcika igyekezett tartani magát, jobban, mint az első szettben, bár az addigiakból látszódott, hogy sok saját hibát nem lehet véteni (5-5). 9-6-nál ismét Kardos edző „szólt közbe”, Juhász és Milev is lehetőséget kapott a játékra, Németh Sz. és Macko kispadozott. Elkapta a ritmust a PAOK (14-8), ezen a ponton is szükség volt tanácsok adására. Teljes mértékben az történt a pályán, amit a görögök akartak (17-8), Árva és Toronyai is bejött a küzdőtérre (Szabó D. és Páez helyett), hátha változik valami. Nem változott, nem mentek az ütések, amiket köszönt a házigazda (23-11). Aztán visszajött Szabó D. és Páez, de ez nem osztott, nem szorzott.

Néhány jó megmozdulás

A harmadik menet kérdése az volt, lehet-e valamiféle barcikai feltámadás, a hazai szakvezető nem bízott semmit a véletlenre, nem cserélt, fennhagyta a pályán alapcsapatát. A nap addigi legszebb vendégmegmozdulása talán Juhász P. és Szabó D. kettes sánca volt (3-5), végre röplabdázott a VRCK. 6-6-ról 12-6-ra mozdultak el a görögök, az antenna sem a Barcikával volt (14-7). Úgy nézett ki, innen már nincs visszaút a Vegyész számára, és már csak a minél több pont megszerzése, illetve a szép búcsú lehetett a cél. Páez, Juhász P. blokkja remek volt, a venezuelai feladó áthúzása nem kevésbé (17-11). 20-15-nél járt a taps, Stancu edző már cserélt. Tehette, ugyanis biztosan nyertek.

A VRCK-nál a BL-be való nevezéssel az volt a cél, hogy a csapat tanuljon, nem vitás, a jobbik csapat lépett tovább a párharcból. A borsodiak a CEV Kupában folytatják a 32 között. Itteni első ellenfelük a CEV Kupa egyik selejtező párharcának, a Montana (bolgár) – Kladno (cseh) összecsapás győztese lesz.

Molnár István

Jegyzőkönyv: PAOK (görög) – Vegyész RC Kazincbarcika 3:0 (16, 12, 19)

Szaloniki, 1200 néző. V.: Ozbar (török), Markelj (szlovén).

PAOK: Filippov, Marquez 6, Gortsaniuk 10, Courits 19, Takouridis 6, Safranovic 11. Csere: Konstantinidis (liberó), Efraimidis, Okolic 1. Vezetőedző: Sergiu Stancu.

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez 2, Banai 2, Blázsovics 5, Szabó D. 11, Németh Sz. 4, Macko 2. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Juhász P. 4, Milev 3, Árva 1, Toronyai. Vezetőedző: Marek Kardos.

Sergiu Stancu: – Örülök annak, ahogyan ma játszottunk. Amikor jó formát tesz le a csapat a pályára, jön az eredmény, boldogságot jelent, hogy mindkét meccset megnyertük.

Marek Kardos: – Egyáltalán nem tartottuk be azokat a taktikai dolgokat, amiket megbeszéltünk. Rossz volt a fogadásunk, ami egy ilyen szintű ellenfél ellen nem megengedhető. Két hónapja vagyunk együtt, a munka elején tartunk, bízom benne, hogy ez a fiatal csapat napról napra javulni fog.

Továbbjutott: a PAOK, kettős győzelemmel, 6:2-es összesítéssel.

Vegyész RC: A kis pontok is számíthatnak Kazincbarcika - A rangidős feladó, Toronyai Miklós bízik abban, hogy a VRCK okozhat meglepetést Szalonikiben. A MAFC-BME elleni, szombati bajnoki találkozó után a Bajnokok Ligája visszavágója vár a Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabdacsapatára. Amint az ismert, a BL-selejtező 1. fo... Tovább a cikkhez

Vegyész RC: Játszma elment, de pont nem Kazincbarcika - Harmadik idei bajnoki mérkőzését szombaton idegenben vívta a VRCK férfi röplabdacsapata. A MAFC-BME vendége volt a hétvégén a Vegyész RC Kazincbarcika a férfi élvonalban. Kettő-nullás vezetés Az első szett első szakasza szoros volt (3-2, 6-8, 9-9), érezhetően egy olyan fővárosi ... Tovább a cikkhez

VRCK: Még van esély a továbbjutásra Kazincbarcika, Nyíregyháza - Bajnokok Ligája-meccset játszott tegnap Nyíregyházán a Vegyész RC Kazincbarcika csapata. Magyar férfiegyüttes korábban még sosem indult a legrangosabb európai kupasorozatban, idén a bajnok barcikaiak bevállalták a BL-részvételt. Az első fordulóra a görög sztárcsapatot... Tovább a cikkhez

Férfi röplabda BL - Nagy csatában kapott ki a Kazincbarcika Budapest/Nyíregyháza - A Vegyész RC Kazincbarcika nagy csatában 3-2-re kikapott a görög PAOK Szalonikitől a férfi röplabda Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában, hétfőn. A nyíregyházi összecsapás közel két és fél óráig tartott. Ez volt az első férfi BL-mérkőzés, amelyet magyar klub ját... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA