Bajnokok Ligája – Sorozatban harmadszor győzött a Real Madrid

A spanyol csapat 13. alkalommal lett a BEK, illetve a Bajnokok Ligája legjobbja. A Liverpool hatodszor győzhetett volna. A két csapat előző BEK-döntőjét, 1981-ben az angolok nyerték 1-0-ra.

Aktívabban kezdett a Liverpool, lendületesen támadta le ellenfelét, és többször el is jutott a Real Madrid kapujáig. A spanyol csapat az első tíz percben nem tudta huzamosabb ideig megtartani a labdát, azután viszont némileg kiegyenlítettebbé vált a játék. Ezzel együtt továbbra is az angol együttes játszott veszélyesebben, a 23. percben egymás után kétszer is gólt szerezhetett volna: balról érkező passz után Firmino vette célba a kaput, de a labda Sergio Ramosról kipattant, majd a jobb oldalon felfutó Alexander-Arnold lőtt kapásból laposan, Navas azonban vetődve nagy bravúrral védett.

Szalah megsérült

Két perccel később Szalah bal vállát kellett ápolni, mivel Sergio Ramosszal együtt összeakasztott karral a földre zuhant. Kis idő múlva visszajött a pályára, de aztán kiderült, nem tudja folytatni a mérkőzést, Adam Lallana váltotta őt.

Nem úszta meg a kényszerű cserét Zinédine Zidane, a Real Madrid vezetőedzője sem: a Szalahhoz hasonlóan sérülése miatt könnyezve levonuló Carvajal helyére Nachót küldte a pályára.

A Liverpoolt megviselte legeredményesebb játékosa – a Premier League-ben rekordot jelentő 32 találattal gólkirály, a BL-ben tízszer eredményes Szalah – elvesztése, a félidő utolsó negyedórájában jószerivel csak védekezett, nyoma sem volt már az addigi folyamatos támadójátékának. A magukra talált madridiak gólt is szereztek a 43. percben, Isco jobbról ívelt középre, Ronaldo fejesét Karius védte, majd a kipattanó labdát Benzema a kapuba passzolta, de les miatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A Liverpoolnak kilenc kapura lövése volt Szalah lecseréléséig, azután viszont egy sem ebben a játékrészben.

Potyagólok és pazar ollózás

A fordulást követően Isco hamar vezetést szerezhetett volna, de nem talált be a Karius kifutása miatt üres liverpooli kapuba, tekerése után a labda a keresztlécre pattant. A német kapus nagy hibája miatt azonban hamarosan összejött a madridi vezetés, de a Liverpool gyorsan egyenlíteni tudott, Szalah és Firmino után Mané is megszerezte tizedik BL-gólját az idei szezonban. Csakhamar Bale váltotta Iscót, és a walesi egy ritkán látható pazar góllal meg is hálálta, hogy pályára küldte őt Zidane. Korábban senki nem tudott duplázni csereként beállva BEK- vagy BL-fináléban.

Szurkoló a pályán

Élénk maradt az iram, többet birtokolta a labdát a Real Madrid, de mindkét oldalon akadtak nagy helyzetek a folytatásban is. Az angolok német kapusa a hajrában, Bale távoli lövésénél ismét nagyot hibázott, így már nem maradt esélye a Liverpoolnak az egyenlítésre.

A 93. percben Ronaldo került az ellenfél kapuja elé, de nem fejezhette be az akciót, mert a pályára szaladt egy szurkoló, akit két biztonsági ember tepert le mellette, ezzel pedig gyakorlatilag véget is ért a találkozó.

Az újabb madridi diadallal Zinédine Zidane lett az első edző, aki sorozatban három BL-t nyert.

Bajnokok Ligája, döntő:

Real Madrid (spanyol)-FC Liverpool (angol) 3-1 (0-0)

Kijev, Olimpiai Stadion, 61 561 néző, v.: Milorad Mazic (szerb)

Real Madrid: Navas – Carvajal (Nacho, 37.), Sergio Ramos, Varane, Marcelo – Kroos, Casemiro, Modric, Isco (Bale, 61.) – Benzema (Asensio, 89.), Ronaldo

FC Liverpool: Karius – Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson – Milner (Can, 83.), Henderson, Wijnaldum – Szalah (Lallana, 31.), Firmino, Mané

gólszerzők: Benzema (51.), Bale (64., 83.), illetve Mané (55.)

sárga lap: Mané (83.)

II. félidő:

51. perc: Karius óriási hibája miatt vezetést szerzett a Real Madrid: a Liverpool német kapusa megfogta az előreívelt labdát, majd ki akarta dobni, de a közelben álló Benzema kinyújtott lábát találta el, amelyről a kapuba pattant (1-0).

55. perc: Gyorsan egyenlített az angol csapat: jobb oldali szögletnél Lovren fejelt középre, Mané csapott le rá és Navast megelőzve a hálóba passzolt (1-1).

64. perc: Néhány perccel pályára lépése után Bale hanyatt vetődve, ollózó mozdulattal lőtt a kapuba Marcelo középre ívelése után (2-1).

83. perc: Bale távolról lőtt kapura, nem túl veszélyes kísérleténél Karius ismét nagyot hibázott, nem tudta megfogni a labdát (3-1).

A Real Madrid névjegye

A Bajnokok Ligája 2017/18-as kiírásában győztes Real Madrid névjegye:

alapítva: 1902

színe: fehér

stadion: Santiago Bernabéu Stadion (befogadó képesség: 81 044 fő)

vezetőedző: Zinédine Zidane (francia, 2016 januárja óta)

legnagyobb hazai sikerei:

bajnok: 33

kupagyőztes: 19

Szuperkupa-győztes: 10

legnagyobb nemzetközi sikerei:

BEK- és BL-győztes: 13 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018)

UEFA Kupa-győztes: 2 (1985, 1986)

Európai Szuperkupa-győztes: 4 (2002, 2014, 2016, 2017)

klubvilágbajnok: 6 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017)

