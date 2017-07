Bajnokok Ligája – Lanzafaméban bízhat a Honvéd

Davide Lanzafame idegenben fejelt góljának köszönhetően csak 2-1-es hátrányról folytatódik a párharc a Bozsik Stadionban, márpedig hazai pályán rendkívül meggyőző a magyar bajnok. A Honvéd az OTP Bank Ligában sorozatban 11 mérkőzést nyert meg saját közönsége előtt, legutóbb az Újpest rabolt pontot tőle vendégként – még tavaly októberben.

Ugyanakkor a piros-feketéket ezúttal nem segíthetik a szurkolóik, mivel az európai szövetség (UEFA) a 2013-as Vojvodina elleni Európa Liga-selejtezős párharcot követően zártkapus meccsel büntette a klubot. További rossz hír a Honvédnak, hogy egyik legjobbja, a nigériai George Ikenne-King súlyos térdsérülést szenvedett szombaton az új bajnoki idény nyitófordulójában, azaz rá biztosan nem számíthat Erik van der Meer vezetőedző.

Amiben viszont bizakodhat a holland tréner, az Lanzafame kiváló formája. Az olasz támadó az eddigi két meccsen a Honvéd mindhárom góljából kivette a részét: Izraelben ő szépített, a Haladás elleni 2-0-s siker alkalmával pedig előbb gólpasszt adott, majd a hajrában nagy gólt lőtt.

Az első találkozó játékképe alapján sem lefutott a párharc, hiába szerepelt az előző szezonban a rivális az Európa Liga főtábláján, ahol a többi között az Internazionalét mindkétszer legyőzve a legjobb 32-ig jutott. Ugyan a Korhut Mihályt is foglalkoztató Hapoel Beer-Seva igazolta, hogy egyénileg jobb erőkből áll, de a Honvéd nem játszott alárendelt szerepet és bátran vállalkozott támadásokra is. A Hapoelnek szintén lesz egy nagy hiányzója, mivel a spanyol Isaac Cuenca sérülés miatt valószínűleg a visszavágót is kihagyja.

A BL-selejtezőben azért különösen fontos a második fordulós párharc, mert ha a következőben maradna alul a Honvéd, akkor már átkerülne az Európa Liga selejtezőjébe, ahol a főtáblára jutásért játszhatna.

A piros-feketék legutóbb 1993-ban szerepeltek a legrangosabb európai kupasorozatban, akkor a Manchester United búcsúztatta őket két szoros mérkőzésen.

A találkozó szerdán 21.15-kor kezdődik.

– MTI –

