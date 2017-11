Bajnoki ezüst és bronz Százhalombattáról

Megjavította

Sajgó László és Hölcz Péter tanítványai magabiztos versenyzéssel jutottak be a 200 méteres mellúszás fináléjába, ahol csak a győriek kiválósága, Sebestyén Dalma bizonyult jobbnak náluk. A második helyet Sztankovics Anna érdemelte ki, míg harmadikként – országos rövidpályás korosztályos (serdülő) csúcsot döntve – Vécsei Réka érkezett célba. A 11 évesen élete első felnőtt országos bajnokságán szereplő Esztián Petra a rendkívül erős mezőnyben nem jutott a döntőbe, de remek úszással 2 mp-el megjavította egyéni legjobbját. Csuhai Csenge és Csuhai Kincső szintén jól teljesítettek, ők is faragtak eddigi legjobbjukon. A hosszabb mellúszó számokra specializálódó Sztankovics Anna és Vécsei Réka jó formáját bizonyítja, hogy mindketten ott lehettek az 50 méteres mellúszás döntőjében is, ahol a nyolc résztvevő 1(!) másodpercen belül érkezett célba. Anna ötödikként, Réka hetedikként zárt.

A rövidpályás országos bajnokság november 11-ig, szombatig tart.

– ÉM –

Eredmények: nők

200 m mell: 1. Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE), 2:24,17 perc, 2. Sztankovics Anna, 2:27,39, 3. Vécsei Réka, 2:27,41.

50 m mell: 1. Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE) 0:31,29, 2. Jakabos Zsuzsanna (Győri Úszó SE) 0:31,65, 3. Verrasztó Evelyn (BVSC-Zugló) 0:31,78, … 5. Sztankovics Anna, 0:32,05,…7. Vécsei Réka, 0:32,08.

