Baji Balázst az Európai Olimpiai Bizottság sportolói bizottságába választották

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapjának pénteki beszámolója szerint az EOC közgyűlésén és sportolói fórumán a legmagasabb szavazatszámmal választották a bizottságába a világbajnoki bronzérmes, Universiade-győztes, olimpikon gátfutót.

“Örülök, hogy sok tagállam támogatását élveztem, és 29 szavazatot kaptam, ez nagy megtiszteltetés” – nyilatkozott a MOB-nak Baji. Hozzátette, a bizottság elnökének is szerették volna megválasztani, ám mivel aktív sportoló, s mellette állatorvosként is praktizál, így nem szeretett volna nagyobb feladatot elvállalni. Az alelnöki pozíciót azonban örömmel tölti majd be.

“Izgalmas négy év következik, szeretnék megfelelni az elvárásoknak. A sportágamat, Magyarországot és egész Európát képviselem, sportvezetőként új világ nyílik meg előttem” – hangsúlyozta.

Az eseményen Európa 39 nemzeti olimpiai bizottságának delegációja vesz részt. A sportolói bizottságba 18-an jelentkeztek. A mandátum négy évre szól. Korábban a londoni aranyérmes úszó, Gyurta Dániel volt a bizottság tagja.

– MTI –

