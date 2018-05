Bacsa Patrik válaszolt a nyílt levélre

Kedves Diósgyőriek!

Köszönöm nektek azt a nyílt levelet, amiben arra biztattok, hogy álljak a csapat élére és kövessünk el mindent, hogy bent maradhassunk. Hálás vagyok ezért a levélért, különösen azért, mert kiderül belőle, hogy a rossz szereplés ellenére is mellettünk vagytok, és nagyon-nagyon sokan bíztok bennünk. Sok dolog hiányzott a játékunkból a tavaszi szezonban: egy-egy jó megoldás, egy gól, vagy csak egy kis szerencse, de ti mégis ott voltatok és szurkoltatok nekünk. Sem nekem, sem a csapatnak nem úgy ment az elmúlt időszakban, ahogyan elvárható, ezért önkritikát kell gyakorolni mindannyiunknak az öltözőben. Egy azonban biztos: a problémákat csak együtt tudjuk megoldani.

Tudom, azt várjátok tőlem, hogy berúgjam az ajtót és számon kérjek mindenkit, és van is mit számon kérni. Azt nem ígérhetem, hogy az ajtót berúgom, de azt igen, hogy minden egyes játékostársamnak elmondom, mit jelent nekünk, borsodiaknak a Diósgyőr. Pontosan ismerem az érzést, amiről énekeltek a lelátón, hogy mi az a sorsod Borsod, mert bennem is ugyanaz a diósgyőri szív dobog, mint bennetek.

Amikor mostanában belépek az öltözőbe egy megvert, de egyáltalán nem vesztes csapatot látok. Egy olyat, amiben még igenis van tartalék, és tudja, hogy a háború még tart. Hiszek a csapattársaimban, az edzőmben, a szurkolókban, és mindenkiben, aki hajlandó egy kicsit is tenni a Diósgyőrért ebben a nehéz helyzetben. A DVTK nem csak egy csapat, hanem sokkal több. Az én családom és tiétek is. Számomra akkor is ez volt az igazi haza, amikor nem játszottam itt, és örökre az is marad, bárhová vet a sors.

Annyit ígérhetek, hogy aki nem áll be a sorba, az nem lesz ott az öltözőben, mert a célunkat csak közösen összefogva érhetjük el. A harcban nagy szükségünk van rátok, mert csak veletek együtt lehetünk a legnagyobbak. Ígérem, hogy Debrecenben inkább csúszva-mászva halunk meg a pályán, mint tiszta szerelésben, feltartott kezekkel. Kedves Szurkolók! Ti már bizonyítottatok, megmutattátok, hogy mire vagytok képesek, most rajtunk a sor.

Hajrá Miskolc, hajrá Diósgyőr!

Bacsa Patrik