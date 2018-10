Bacsa Fanni: „Az első még rossz volt, a második már jobb”

Az eddigi legsikeresebb szereplésével zárta a magyar küldöttség a nemrég Buenos Airesben befejeződött ifjúsági olimpiát. A versenyzők tizenkét arany-, hét ezüst- és öt bronzérmet szereztek Argentínában, ezzel a negyedik helyen zártak a hivatalos éremtáblázaton.

Rendben zajlott

Megyénket egy sportoló képviselte az eseményen, Bacsa Fanni. A Miskolc VSI atlétája 100 méter gátfutásban indult, amelyben kétszer állt rajthoz: először 14,64 másodpercet teljesített, másodszorra pedig 13,89 mp-t. Összesítésben 15. lett a 21 fős mezőnyben.

– Kezdeném azzal, hogy Fannit óriási dicséret illeti azért, mert nagyon komolyan készült az utóbbi hónapokban. Mindent feltett és félretett azért, hogy kvótát szerezzen az ifjúsági olimpiára – kezdte Tigyi József, Bacsa Fanni edzője, aki szintén ott volt az argentin fővárosban. – Mivel korábban már részt vett két jelentős nemzetközi viadalon, az ifjúsági olimpián, valamint az ifjúsági Európa-bajnokságon, úgy gondoltuk, hogy kevésbé fog izgulni Argentínában. Semmi sem utalt ennek az ellenkezőjére, jól melegített, minden rendben zajlott, az akklimatizálódás is, de az első, október 11-i napon nagyon feszült volt. Ez, hogy megfogta a légkör, kihatással volt természetesen a teljesítményére, illetve az is, hogy aznap volt a legrosszabb idő a versenyek során, mindössze 10 celsius fok. A rajtgépből megfelelően jött ki, jól ment az első gátra, az amerikai lánnyal együtt, azonban utána már magasan ugrott, nem támadta a gátat.

Ott van a helye

A szakember ezután így folytatta:

– Érthetően utána nagyon el volt keseredve… – tette hozzá Tigyi József. – Azt mondtam neki: biztos miatta is találták ki azt, hogy kétszer lehet futni, és a másodikon lehet javítani. Azt, hogy izgul, megértem, mert ez egy olimpia. A második futásával bebizonyította, ott van a helye a legjobbak közelében. Amennyiben az első száza nem olyan, amilyen, akkor a második futamban jobb ellenfelek közé került volna, és biztos vagyok benne, hogy akkor az összeredmény is jobb 7-8 tizeddel, amivel a végén ott lett volna a 8-10. helyen. Ha a tényeket nézzük, volt egy rossz és egy jó futása, biztató, hogy tudott javulni. Ami tanulság: egy sportolónak meg kell tanulnia azt, hogy annyira nem izgulhat, hogy az egy ilyen első futást hozzon.

Az MVSI szakosztályvezetője magával az eseménnyel kapcsolatban úgy fogalmazott: nagy élmény volt a részvétel mindkettejüknek, de összességében a magyar küldöttség számára is.

– Valamennyi eseményen rengeteg volt a szurkoló, az ottaniak nagyon szeretik a sportot. Pozitív volt a fogadtatás, az emberek kedvesek voltak velünk, de azt éreztük, hogy a futball mindenek felett áll – árulta el Tigyi József, akitől azt is megkérdeztük, hogy a közeljövőt miként tervezik Bacsa Fannival: – Egyelőre befejeztük a szezont, most pihen egy keveset. A munkát, a felkészülést a következő szezonra november 5-én kezdjük. A 2018-as évadára büszke lehet. Eb-döntős volt, egyéni csúcsot futott, kijutott az olimpiára, ami a legfőbb cél volt. Fanni – aki jövőre lesz elsőéves junior – a 100 m gát mellett távolugrásban is válogatott szintű, és lehet, hogy 2019-ben ezen a számon lesz inkább a hangsúly. Stabil 610-620 centiméteres ugró, a legjobbja 616 cm, ezen teljesítménnyel, dobogós, vagy dobogóhoz közeli eredményt hozott volna Bue­nos Airesben.

MI

Már másnap

Tigyi József és Bacsa Fanni szombaton érkezett haza Argentínából, azonban vasárnap reggel már mentek Budapestre az ügyességi és váltó csapat diákolimpiára: ,,Fanni a Diósgyőri Gimnáziumban 11.-es, s annak ellenére, hogy alig aludt, szeretett volna segíteni a csapattársainak, az iskolájának. Távolugrásban végül másodikok, svédváltóban harmadikok lettek.”

