Azzal foglalkoznak, ami a mélyben zajlik Miskolcon

„A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a rendszerváltással egyidős civil szervezet – ismerteti Alakszainé dr. Oláh Annamária, a miskolci csoport elnöke. Az elsők között alakult meg amikor már lehetségessé vált az új egyesületi törvény alapján, annak a szándékával, hogy az előző ciklusban, a rendszerváltást megelőzően visszaszorított keresztény értelmiségnek – amely nem azonos az egyházi személyekkel – lehetősége legyen elmondani véleményét hitéleti és egyéb társadalmi kérdésekben. Miskolcon bár mint mozgalom jelen volt, kicsit később jött létre, 1992-ben alakult. Az alapításban hatalmas szerepe volt az akkor a városban dolgozó – sajnos ma már közöttünk nem lévő – szellemi nagyságoknak, mint például Kartal Ernő atya Minorita Rendfőnök, aki szívén viselte a kezdeményezés sorsát. Többek között azért is, mert akkortájt már sok olyan ügy volt a magyar társadalom tudatában, amelyben nagyon fontos volt, hogy a keresztény szellemiséget közvetíteni képes emberek véleménye is megfogalmazódjon. Például ilyen volt az első abortuszvita, amely Magyarországon lezajlott. Ami ettől sikeresebb volt a keresztény iskolák alapítása, visszaadása ügye, melyben erőteljesen megszólalt már a keresztény értelmiség és követelte mind az állam, mind az egyházak felé a lépéseket, civil oldalról megfogalmazva javaslatait. Ezek a viták ökumenikus jellegűek voltak, hiszen számos keresztény szervezet van Magyarországon, mind együtt voltak. A miskolci csoport alapításában Ernő atyának meghatározó szerepe volt, az ő holdudvarába tartozó mérnökök, orvosok, egyetemi tanárok, tudósok, írók, még politikusok is – bár azokból nem sok volt – tartoztak ebbe a körbe és több-kevesebb intenzitással dolgoztak. Nagyon sok egyetemi oktató kapcsolódott be, akik ezt a rendszerváltás hozta szellemi változást szerették volna kihasználni. Újságírók is voltak köztünk szép számmal például Gróf Lajos kiváló újságíró vagy az azóta elhunyt Jeney Edit.”

Eseménydús évek

„Az eltelt huszonhat év alatt rengeteg akció, rendezvény zajlott, olyan rendezvények, melyek a miskolci értelmiségnek a kívánságára születnek” – folytatta az elnök asszony.

A rendezvények máig is alapvetően társadalmi kérdések körül szerveződnek, azzal foglalkoznak, ami a mélyben zajlik. Nagy számban tartanak tudományos ismeretterjesztő előadásokat, de ezeknek is mindig van valami keresztény mondandója. A számtalan előadó közül azokat hívják meg, akinek valami fókusza van a kereszténységre. Sok az érdeklődő általában 20-200 főig, de volt már 600 fős előadásuk is.

„Fontos, hogy nem csak a tagság jön el, hanem külső érdeklődők is, akiket érdekel ez a szellemi megközelítés. Igazságtalanság lenne a hosszú időszakból bármelyiket is kiemelni, hiszen nagyon sok volt, átlagban havi egy alkalom van amikor valamilyen témakörben találkozunk. Az ünnepkörök szakralitását segítendő karácsonykor, húsvétkor mindig vannak olyan művészetileg is inspirált rendezvények amelyek segítenek ráhangolódni egy-egy ünnepre” – hangsúlyozza.

Változó helyszíneken

„A rendezvények helyszíne is változó” – emeli ki Alakszainé dr. Oláh Annamária. Sok helyszínen voltak már, de az utóbbi időben a Fráter György Katolikus Gimnázium ad helyet a KÉSZ rendezvényeknek. Voltak számos alkalommal a Millenniumi teremben is a Mindszenti templom mellett. Jellemzően nem egyházi helyszínekre szervezik ezeket az alkalmakat. A rendezvény jellegétől is függ, találkoztak már a Művészetek Házában nem egyszer, ez a témakörtől is függ. Az egyházak jelen vannak a szervezet életében, az elnökségben is vannak kiemelkedő egyházi személyek. Mindig van egy egyházi elnök, akinek a szava döntő, akinek a személye garancia arra, hogy az ott folyó munka mindenki számára elfogadható legyen. A civil vezetők is köztiszteletben álló emberek, de az egyház tanítását leghitelesebben az egyházi szereplők tudják biztosítani. Ernő atya után Mikolai Vince atya kapta ezt a feladatot, most pedig Tóth István Martin kertvárosi római-katolikus plébános, akinek az iránymutatásai alapján dolgozik a városi szervezet. Az országos KÉSZ elnök sokáig Osztié Zoltán atya volt, most pedig Makláry Ákos görögkatolikus parókus, aki Budapesten szolgál, de van miskolci kötődése is, hiszen a Fráter Gimnáziumnak volt a hitoktatója hosszú évekig.

Stabil közösség

„A miskolci csoport 100-120 fős tagsággal rendelkező, stabil szerveződés, van olyan, aki a kezdetektől tagja. Jó néhány fiatal is akik érkeznek és sajnos az idősek közül vannak akik eltávoznak körükből. Sokan vannak akik ellátogatnak egy-egy rendezvényre és megtetszik nekik. A szervezőt megkeresve két ajánló segítségével bárki csatlakozhat, aki el tudja fogadni a közös értékrendünket – fejti ki. Ez egy a laza közösség, de ami fontos: szeretetközösség, akik ide eljárnak azok nagyon tisztelik és becsülik egymást. Ritkán vannak éles viták, melyet legtöbbször a téma okoz. Ugyanakkor nagyon erős a közös érdeklődés, amely megalapozza a hangulatát az együttléteknek. Az a gyakorlat, hogy minden rendezvénynek más a gazdája, mindenki társadalmi munkában végzi a munkát, így felosztjuk a munkát, hogy egy-egy ember számára ne legyen túlzottan megterhelő. Van egy kis szervező mag, akik már ehhez hozzászoktak, az évek folyamán nagy gyakorlatra tettek szert. Sokszor én magam is meghajtom a fejemet, hogy honnan van ennyi energiájuk. Például minden évben Szent Lukács napján a Köszönet a gyógyítóknak című rendezvényünk, amelyet Várhelyi Krisztina elnökségi tagunk akkor energiával szervez, hogy akkora a siker, hogy a csilláron is lógnak” – idézi fel az elnök asszony.

– Pap Gyula –

Számos hagyományt ápolnak

Vannak fontos hagyományaik, ezek közé tartozik Kartal Ernő atya és Veczán Pál esperes úr emlékére alapított díj átadása, a Miskolcon élő kiemelkedő nemzeti és keresztény elkötelezettségű értelmiséginek adott díj. A díj átadása egybeesik az október 23-ai megemlékezéssel, már közel két tucat díjazottjuk van, a miskolci szellemi élet kiválóságainak. Az elhurcolt szerzetesekre való megemlékezést is minden évben megtartják, június közepén. A szerzetesrendeket az ötvenes évek közepén betiltották és egyetlen éjszaka alatt elhurcolták és börtönbe vetették az akkor a városban élt összes szerzetest, köztük a minoritákat. A minoriták ennek a fekete napnak az emlékét a mai napig őrzik, és a KÉSZ csatlakozik a Minorita Rendház ünnepségéhez. Az adventi teadélutánnal zárták a naptári évet, ahol éves visszatekintést tartottak elmélkedéssel egybekötve.

„Fontos megemlíteni a Miskolci Keresztény Szemlét, amelyet korábban Gróf Lajos és Jeney Edit jegyzett, je­lenleg dr. Zsúgyel János gondozza a periodikát. Ez a miskolci KÉSZ-nek a kiadványa, egyedülálló, jelenleg a tizenegyedik évfolyamánál tart. Kifejezetten ökumenikus jelleggel a környékünkön történt keresztény tematikájú ren­dezvényekről számol be, részletesen. Korábban az Év civil szervezete volt a városban a KÉSZ és többen a tagok közül nem is egyszer városi, országos és egyházi kitüntetésben is részesültek. Ez egy rendkívül pozitív visszajelzés a minket körülvevő közeg részéről, hogy itt színvonalas munka zajlik” – összegzi Alakszainé dr. Oláh Annamária.

Idén lesz harmincéves az országos szervezet, nagyon készülnek ennek a méltó megünneplésére.

