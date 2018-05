„Azt mondtuk neki, baj van a fehér katonáiddal”

Aletta, azaz Alcsi mindössze 8 éves, de eddigi életének csaknem felét kórházban töltötte. Három és fél éves volt, amikor leukémiát diagnosztizáltak nála. Az eddigi kezelések csak ideig-óráig voltak eredményesek. Talán megoldást jelenthetne egy újfajta terápia, amit azonban csak Bécsben tudnak elvégezni. A család nagy bajban van, segítségre lenne szükségük.

A kislány édesanyja, Nyeste-Turóczi Aletta mesélt nekünk az elmúlt évek megpróbáltatásairól. Személyesen nem tudtunk találkozni vele, mert Alcsival most is a kórházban van.

Sápadt és levert

„2013-ban kezdődtek a bajok. Február végén vettem észre először, hogy valami nincs rendben a kislányommal. Sápadt volt, levert és étvágytalan. Mezőkövesden lakunk, ott elvittem egy vérvételre, és az eredmény láttán a gyermekorvos rögtön megállapította, hogy leukémiáról van szó. Még aznap beutaltak minket Miskolcra, a Gyermek­egészségügyi Központba. Itt a csontvelőmintavétel alátámasztotta, hogy Alcsi akut limfoid leukémiában (ALL) szenved. Akkor a férjemmel nagyon megijedtünk, és egyre csak az ismétlődött a fejünkben, hogy miért pont a mi kislányunkkal történik mindez, de olyan gyorsan jöttek ezután az események, hogy szinte fel sem fogtuk, mi történik velünk. Jöttek a különböző vizsgálatok, aztán a kemoterápia. Alcsinak gyereknyelven magyaráztuk el, mi a gond. Azt mondtuk neki, hogy baj van fehér katonáival, ezért vagyunk a kórházban. December elejére fejeződött be az első kemoterápiás sorozat. Emlékszem, épp Mikulásra mehettünk véglegesen haza” – idézi fel az aggódó édesanya a betegség első hónapjait.

A húga őssejtjei

Otthon Alcsinak még gyógyszert kellett szednie és folyamatosan kontrollra járni. Egy évig tünetmentes volt. Teltek a hónapok, épphogy elballagott az óvodából, készült az iskolába, amikor édesanyja megint látta rajta, hogy nagyon sápadt és fáradékony. Ismét vizsgálatok következtek, kiderült, a betegség kiújult, majd kórház, kemoterápia, most erősebb, mint az első volt. Alcsi így nem tudta elkezdeni az iskolát sem. Akkor 2016-ot írtunk. A beteg kislánynak őssejtekre is szüksége volt. Megkapta a húga, Alida köldökzsinórvérét, amit a születésekor lefagyasztattak a szülők, de ez kevésnek bizonyult, így Alidától, mivel megfelelt donornak, további őssejteket vettek le. Most már mind a két gyerek kórházban volt. Novemberben, épp Alcsi születésnapján történt meg a transzplantáció, de csak 2017 januárjában mehettek mindannyian haza.

Hónapokig minden rendben volt, felcsillant a remény, hogy Alcsi meggyógyult, de októberben az édesanya megint azt látta, hogy baj van. Harmadszorra is kiújult a betegség.

Lebénult

Most még erősebb kemoterápia következett, de ez nagyon megviselte a kislányt. Lebénult a fél oldala, leállt a bélműködése, intenzív osztályra került. Újabb transzplantációra volt szüksége, most egy német fiatalember volt a donor, tőle kapott csontvelőt. Alcsi végül jobban lett, de május elején ismét rendkívül magas kórossejt-számot mutatott ki a vizsgálat. Az édesanya nem szeretné még egyszer kitenni kislányát a legutóbbi, veszélyes kezelésnek.

„A főorvosnő rátalált egy kísérleti eljárásra, amit Magyarországon még nem végeznek. Bécsbe kell kiutazni, ott a beteg saját szervezetéből kinyerik a fehérvérsejteket. Ezeket lefagyasztják, elküldik Amerikába. Ott a sejteket úgymond »felokosítják«. Ezeket a beteg visszakapja, mert képesek arra, hogy megkeressék a kóros sejteket, hozzájuk kapcsolódjanak és elpusztítsák azokat. Már volt két időpontunk az utazáshoz, de végül visszamondták, most várjuk a harmadikat. Remélem, a jövő héten utazhatunk – sorolja az édesanya gondterhelten. Hozzáteszi: a kinti klinikai költségeket az egyik hazai gyógyszercég állná, de az utazás és a kint tartózkodás költsége is megterhelő lesz a család számára. Az édesanya, amióta kislánya beteg lett, nem tud dolgozni, az édesapa egy mezőkövesdi cégnél alkalmazott.

– Hegyi Erika –

Mindenféle segítség jól jönne a családnak…

A 8 éves beteg kislány, Aletta családjának anyagi támogatásra lenne szüksége, hiszen a sok baj mellett még a hitelüket is fizetniük kell, de ha valaki segíteni tudna valamilyen módon az utazásban vagy a bécsi kint tartózkodásban, az is nagy segítség lenne.

Aletta várja azok jelentkezését is, akiknek esetleg már van tapasztalatuk az újfajta kezeléssel kapcsolatban vagy bármilyen más gyógymóddal, ami javíthatna Alcsi állapotán. Kérését Facebook-oldalára is feltette.

A családot felkarolta a Zsófi-ReményVár Egyesület. Május 26-án jótékonysági vacsorát rendeztek Alcsi megsegítésére, június 9-én pedig jótékonysági családi napra várják a szülőket és gyerekeket a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolába.

Nyeste-Turóczi Aletta e-mail-címe: alcsika81@­gmail.com.

