Azt jelenti

David Cameron, az angolok egykori miniszterelnöke igazán hazárdírozó állapotában volt, amikor úgy gondolta, érdemes megszavaztatni a népet az EU-ban maradásról. 19-re ritkán szoktak lapot kérni, megtette, be is fuccsolt, kormányát el is fújta a népszavazás utószele. Bánhegyi Gábor írása.

Jött helyette Theresa May, aki korábban még a bent maradás mellett kampányolt a maga módján, de meghajolt a népakarat előtt, és el is mondta elhíresült három szavát: „Brexit means brexit”, azaz nincs kihátrálás. Illetve de, az angoloknak az Európai Unióból. Azt hosszasan lehetne elemezni, vajon mi vezetett odáig, hogy az angolok többsége a kilépést támogatta, de nem érdemes. Az angolok döntöttek, nagyjából két év múlva az Európai Unió szegényebb lesz egy tagállammal. Az, hogy ez az EU esetében a vég kezdetét jelentené, még könnyelműség volna kijelenteni, hiszen a brexit nem hozta magával azt az unióellenes hullámot, amire néhányan számítottak. Ha valaki igazán a szívére teszi a kezét és mérlegel, könnyen beláthatja, a kompromisszumos együttműködésnek több előnye van a hátrányok számánál. Hiányozni fognak az angolok, de a brexit azt is jelenti, igazán nem ingott meg az EU szerepe az öreg kontinensen. – Bánhegyi Gábor – VISSZA A KEZDŐOLDALRA