„Azt gondolom magamról, hogy én már majdnem magyar vagyok”

A világhírű trombitást kérni sem kellett, vidáman pózolt hangszerével fotós kollégánknak. Interjút készíteni már nem volt vele olyan egyszerű, mert csak szerbül beszél. Azonban ez a probléma is megoldódott. Slave­­­ Celevski, a zenekar hangmérnöke fordított szerbről angolra, Diligens Linda, a Boban Marković Orkestar egyik magyarországi menedzsere pedig angolról magyarra. Az alábbiakban tehát a Boban Markovićcsal készített interjúnkat olvashatják.

– Koncerteznek szerte a világon, mindenütt óriási sikerrel. Ön mit gondol, mi a sikerük titka?

– Egyetlen egy dolog van emögött: nagyon sokat és nagyon keményen dolgozunk. Mást nem tudok mondani, ez az igazság. A magyarországi sikereink persze annak is köszönhetők, hogy itt nagyon kedvelik a zenénket. De ez önmagában nem lenne elég. Az emberek szerintem látják a produkciónk mögött azt a rengeteg munkát, amit belefektetünk.

– Több szaklap is azt írja, hogy ön a világ legjobb trombitása. Mit gondol erről?

– Nagyon örülök, ha ezt írják rólam. Valószínűleg azért, mert a Songlines zenei magazin a világ legjobb trombitásává választott. De ahhoz, hogy kiérdemeljem ezt a címet, rengeteget kellett dolgoznom. Amikor a magazin a legjobbnak választott, az elindított egy lavinát, és nagyon sokan felkapták, hogy én vagyok a világon a legjobb. Tehát ennek is köszönhető a megtisztelő cím, de megint csak azt tudom mondani, hogy belefektetett munka nélkül mindezt nem érhettem volna el.

– Hogyan alakult a zenekar? Hogyan­­­ tudott ennyi tehetséges rézfúvóst összegyűjteni?

– És nemcsak tehetségesek, de nagyon szépek is. (Nevet.) De nemcsak az a fontos, hogy tehetségesek legyenek és jól játsszanak, hanem az is, hogy jók legyenek a színpadon. Nekem annyi előnyöm van, hogy Gučában engem választottak a trombitások nagykövetének, így nagyon sok ifjú tehetséggel állok kapcsolatban. Tehát könnyű dolgom van, mert mindenki velem akar együtt dolgozni. Gučában gyűlnek össze minden évben a trombitások egy fesztiválra, ez nagyon fontos esemény. A város díszpolgárává is választott, ami rendkívül megtisztelő számomra. Gučában nagyon sok olyan trombitás van, akiket én fedeztem föl, és tettem őket elismert trombitássá. Sok fiatal tehetségnek próbálok segíteni, felkarolni őket, és útmutatást próbálok nekik nyújtani ahhoz, hogy ki tudják bontakoztatni a tehetségüket. Ha pedig van hely a zenekaromban, akkor lehetőséget biztosítok nekik. Tehát ez a zenekar szervezésének a folyamata.

– Hogyan határozná meg az önök által játszott zene műfaját? Hiszen felfedezhetők benne balkáni és cigány gyökerek, melyek keverednek a különböző európai zenei stílusokkal.

–A muzsikánkat úgy jellemezném, mindenből egy kicsi. De a legjobban azt a kifejezést szeretem, hogy világzene. Alapja azonban a cigánymuzsika, és azon belül is a tradicionális cigánymuzsika.

– Sokat koncertezik Magyarországon, szeret hozzánk jönni, szereti a magyar embereket?

– Tudja, hogy szeretem a magyarokat?

– Ezt kérdezem.

– Nagyon szeretek idejönni. Azt gondolom magamról, hogy én már majdnem magyar vagyok.

Névjegy

Boban Markovic mindent elért, amit zenekar elérhet a világ ezen szegletében: díjak sokasága, több százezer eladott lemez, klub- és fesztiválkoncertek százai, rajongók tízezrei követik örömzenélésüket, bárhol is játszanak Európa-szerte. Boban Markovic már két évtizede Szerbia legjobb trombitásának számít, a Songlines zenei magazin szerint a világ legjobbja is. Miskolci koncertjük sem szólt másról, mint önfeledt, szabad örömzenélésről, ahol a Balkán, valamint az európai zenei hagyományok keveredtek a zenekar muzsikájában.

