Azonosították az oroszországi Izsevszkben leomlott lakóépület halálos áldozatait

A rendőrség őrizetbe vette Alekszandr Kopitovot, aki anyjával együtt élt abban a lakásban, amelyben a detonáció történt. A hivatalos közlemény szerint tettének indítéka személyes ellenszenv lehetett, de azt hogy kin akart bosszút állni, nem hozták nyilvánosságra. Kopitovot elmeorvosi vizsgálatnak fogják alávetni.

Izsevszkben szombaton és vasárnap gyásznapot tartanak.

A kilencszintes épületben előző nap történt robbanás. A hét már megtalált áldozat között három gyermek, három nő és egy férfi volt. Egy ember sorsa még ismeretlen, feltételezések szerint ő is a romok alá került. A helyi kórházban egy sérültet, egy kislányt ápolnak még.

A robbanás halottainak hozzátartozói egymillió rubeles (5 millió forint), a sérültek 200-100 ezer rubeles segélyben részesülnek. A hatóságok a biztonsági előírásoknak nem megfelelő munkavégzés címén indítottak vizsgálatot.

Several people have been killed and injured after a corner section of a Soviet-era residential building collapsed in Izhevsk pic.twitter.com/9fB7yJUUzA

— AFP news agency (@AFP) 2017. november 9.