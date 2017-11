Az utolsó simítások Putnokon

A hiánypótló sportberuházás nem csupán a városban, hanem a járás településein élő gyerekeknek is lehetőséget biztosít arra, hogy megtanuljanak úszni. Az uszodában egy hatsávos, huszonöt méteres, versenyek lebonyolítására is alkalmas, valamint egy kisebb tanmedence található.

Fotó: Marosréti Ervin © Fotó: Marosréti Ervin

A közeljövő feladata lesz egy wellness részleg kialakítása, hogy a nagyközönség is teljes körű szolgáltatásban részesüljön. Ezen kívül az önkormányzat egy szabadtéri medence építésén is gondolkodik, mégpedig azért, hogy a nyári hónapokban akár strandként is üzemelhessen az uszoda.

– ÉM-ME –

