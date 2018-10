Az utcára akarják tenni a miskolci családot

Nagy bajba került a belvárosban élő Ledniczky család. Hiába fizették rendesen önkormányzati bérlakásuk díját és a rezsit is, hiába ígérték nekik korábban, hogy lakhatatlanná vált bérleményük helyett biztosítanak számukra egy másik lakást, most úgy néz ki, hogy kilakoltatás vár rájuk. A szülők el sem tudják képzelni, hogy hová mehetnének két gyermekükkel, mert a drága albérlet elvinné a bevételük több mint felét.

Repednek a falak

Meglátogattuk őket. Egy közös udvar végében, egy szoba-konyhás házban laknak. Semmi kétség, a régi ház megérett a lebontásra. A falai repedeznek, a konyhában már le is hullott a vakolat egy jókora részen, a parketta nagy darabokban válik fel az aljzatról, az álmennyezet is megadta magát, csakúgy, mint a belső falra ragasztott szigetelőanyag és tapéta. Ledniczky Miklósné Judit kétségbeesetten meséli el történetüket.

– Tavaly márciusban szóltunk a Miskolc Holding Ingatlangazdálkodási Igazgatóságának, hogy jöjjenek ki, mert leomlott a kéményünk. Ki is jöttek, megnézték, és megállapították, hogy a ház lakhatásra alkalmatlanná vált. Ígérték azt is, hogy elhelyeznek minket egy másik lakásban. Még egy nyomtatványt is kitöltöttünk, amiben megkérdezték, hogy a város melyik részén szeretnénk lakni. Ehelyett azonban csak a bérleti szerződésünket hosszabbították meg. Tudni kell, hogy csak egyéves szerződéseket kötöttek velünk. Aztán ez év augusztusában jött a hideg zuhany. Küldtek egy határozatot, amiben az áll, hogy nem hosszabbítják meg a szerződésünket, másik lakást sem biztosítanak, és szeptember 30-áig költözzünk ki az ingatlanból. Hiába fellebbeztünk, hiába írtunk levelet a polgármesternek, hiába mentünk be az önkormányzathoz és az ingatlankezelőhöz, semmi nem segített. Kaptunk egy utolsó felszólítást, hogy ha nem hagyjuk el a házat, akkor hatósági eszközökkel lesznek kénytelenek fellépni – sorolja Judit, hozzátéve: mivel nem költöztek ki, most már jogosulatlan lakáshasználónak számítanak, így pályázni sem pályázhatnak új bérleményre.

Dolgoznak

Mint Ledniczky Miklósné mondja, dolgoznak mind a ketten. Ő egy pizzériában, a férje, bár rokkantnyugdíjas, de így is munkát vállalt egy cégnél, ládákat mos. Két gyermekük van, akik 8 és 6 évesek. Rendesen járnak iskolába és óvodába. A család havi bevétele összesen 200 ezer forint, de ha albérletbe mennének, ennek több mint a felét elvinné a bérleti díj és a rezsi, ráadásul még a hitelüket is fizetniük kell. Nézegették az albérleteket, de havi 70 ezer forint alatt nem nagyon találni. Most csak 11 ezer forintot fizetnek a lakhatásra alkalmatlan házért, plusz a rezsit. Egy jobb állapotban lévő lakás magasabb díját tudnák vállalni, de az albérlet számukra nagyon drága.

– Nem tudom, mi lesz velünk. Miért kell minket tönkretenni? – kérdezi könnyezve Judit. – És ha utcára kerülünk, mi történik a gyerekekkel? Tizennégy évet vártunk, hogy végre megszülessen az első gyermekünk, most pedig elvennék tőlünk? Rettegünk, hogy melyik nap jönnek, és tesznek utcára minket. Teljesen kilátástalan a helyzetünk – sóhajtja az édesanya.

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket tettünk fel a miskolci önkormányzatnak. A választ cikkünk alatt olvashatják.

Hegyi Erika

Az önkormányzatnak 166 üres lakása van

A család nem tudott hová költözni, így most jogcím nélküli lakáshasználók.

A Ledniczky család kilakoltatásával kapcsolatban a miskolci önkormányzat szóvivője jelezte: az önkormányzati lakások bérléséről, bérelhető ingatlanokról a http://ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu/ oldalon találunk információkat.

Nem kötelez

Kifejtették: Az önkormányzat a bérlővel köthet határozatlan vagy meghatározott időre szóló bérleti szerződést. A jogszabályok egyike sem tartalmaz olyan rendelkezést, amely kötelezné a tulajdonost vagy a tulajdonos képviseletében eljáró gazdasági társaságot a lejáró vagy lejárt bérleti szerződések meghosszabbítására. Különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén azonban ez a határidő meghosszabbítható. Amennyiben a bérlők a bérleti szerződés lejáratát megelőzően eleget tesznek lakásleadási kötelezettségüknek – melyről időben írásbeli tájékoztatást kapnak – a rendelet értelmében, ha egyéb, a rendeletben foglalt feltételek is fennállnak, a Miskolc Holding Zrt. lakáshasznosítása által kiírt megüresedett önkormányzati lakásokra pályázatot nyújthatnak be.

Miskolcon jelenleg 4849 önkormányzati bérlakás található, ebből 166 lakás üres, kiadásra alkalmas.

Az említett család határozott időtartamú bérleti szerződése lejárt.

Azt, hogy a szerződés határozott idejű, és mikor jár le, a bérlők a szerződés aláírásával tudomásul vették.

E kötelezettségüknek – figyelemmel a határozott idejű bérleti szerződésükre – határ­időre nem tettek eleget, így a lakástörvény értelmében jelenleg jogcím nélküli lakáshasználónak minősülnek.

Az idevonatkozó rendelet értelmében „nem nyújthat be pályázatot az, aki a pályázat megjelenésekor vagy öt éven belül önkényes lakásfoglaló vagy jogcím nélküli lakáshasználó volt…”

