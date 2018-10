Az utca számára egyértelmű, hogy forradalom volt Miskolcon

1989 – az év, amikor először lehetett megtorlástól nem tartva, nyilvánosan ünnepelni 1956 forradalmát és szabadságharcát. Miről írt ekkor az Észak-Magyarország?

1956 megítélése a hivatalos politikában még nem volt egyértelmű – óvatosan fogalmaz a kormányzó MSZP elnökségének tagja a leninvárosi megemlékezésen: „Napjainkban vita folyik arról, vajon forradalom vagy ellenforradalom következett be 1956-ban? Magam is osztom az MSZP elnökségének véleményét, hogy október 23-án népfelkelés tört ki a diktatúra ellen” – fogalmaz dr. Vass Csaba szociológus.

A hősök megbecsülése

Az ellenzéki pártok és szervezetek közösen rendezett miskolci ünnepségén azonban már egyértelmű volt a történelmi esemény megítélése. Dr. Kiss György, a Magyar Demokrata Fórum miskolci elnökségi tagja azzal a vitával kapcsolatban is egyértelműen fogalmazott, hogy kell-e ünnepelni 1956-ot. A sokaság előtt ezeket mondta: Kötelességünk megünnepelni ezeknek az embereknek a forradalmát, meg kell őriznünk azoknak a hősöknek az emlékét, akik az ország jobbra fordításának eszméjéért az életüket áldozták. A róluk való megemlékezés egyben a mi önbecsülésünket is kifejezi. Mert az a nép, amely nem becsüli meg a hőseit, az az önbecsülését is elveszíti.

Az első szabad ünnep

Bodó Pál, a Szabad Demokraták Képviseletében világtörténelmi tettnek nevezte, amit a nemzet 1956 októberében végrehajtott.

Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Ózdon is voltak megemlékezések – tudósít az Észak-Magyarország. Kazincbarcikán a plakátok az 1956-os forradalom és szabadságharc első szabad ünnepére hívták az emlékezőket.

1989. október 23-a azzal is beírta magát a magyar történelembe, hogy e napon kiáltották ki a Magyar Köztársaságot. Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök bejelentését az ország új államformájáról és nevéről az Országgyűlés épülete előtt összegyűltek hatalmas ovációval fogadták – tudatja az Észak-Magyarország az 1989. október 24-i címoldalán.

