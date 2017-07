Az utánozhatatlan Vuk, Ludas Matyi

Posztumusz Díszpolgári címet adományozott Nyékládháza önkormányzata Dargay Attila rajzfilmrendezőnek. Az elismerést a művész özvegye, Henrik Irén vette át.

Dargay Attila az idén lett volna 90 éves. A nemzetközi hírű rajzfilmrendezőről, a magyar animáció egyik legnagyobb alakjáról így ír pályatársa, Jankovics Marcell: „A XX. század magyar animációját a sokszínűség jellemezte. Az a 10 alkotó, aki világhírűvé tette, saját, senkihez sem hasonlító szellemiségéről és stílusáról lett nevezetes. Közéjük tartozott az idősebb nemzedék tagjaként Dargay Attila, akinek filmjei elsősorban a gyerekközönséghez szóltak, szólnak ma is, de utánozhatatlan kedvessége és egyedülálló humora lefegyverzi a legmegátalkodottabb felnőtt kritikusokat is. Két kiemelkedő, egyúttal a nézettségüket tekintve utolérhetetlen munkája a Ludas Matyi és a Vuk című filmje volt.”

Napjaink gyerekeihez is szól

– Városunk tehetséges, híres szülötte óvodánk névadójaként napjaink kisgyermekeihez is szól, az intézmény falain rajzai megidézik filmjeit és a gyermekek iránti szeretetét is – fogalmazott Urbán Sándorné polgármester. – Budapesten élő özvegye minden évben részt vesz az óvoda és a város rendezvényein, a Dargay Attila hagyatékából felajánlott kiállítási anyaggal, ajándékokkal kedveskedik a gyerekeknek, városunknak. Nyékládháza híres szülöttének hagyatékát és emlékét a Posztumusz Díszpolgári cím adományozásával is szeretné méltón megőrizni városunk.

ÉM-NSZR

