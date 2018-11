Az Urban Sketchers Miskolc csapata, avagy a Gerillarajzolók közössége

A miskolci rajzosok csapata egy nemzetközi trendet követ: a város képileg izgalmas pontjaira, eseményeire szervezik programjai­kat, hogy ilyenkor összejöjjenek, és közösen rajzolják le a világot, ahogy ők látják. A képzőművészeti ambíciók megélése mellett a közösség is nagyon fontos, hiszen a közös téma, a megegyező szenvedély összeköti őket: a rajzolás szeretete. Pénteken a Miskolci Nemzeti Színház előterét örökítik meg az utókornak, ennek apropóján beszélgettünk Kocsis Emesével, a csoport egyik szervezőjével.

Rögtön kiderül, hogy bár máig használatos, a Miskolc Sketchers nem a hivatalos neve a csapatnak. Csatlakoztak az inspirációt nyújtó Urban Sketchers nemzetközi mozgalomhoz, amelytől ered a városkép és a rajzolás szeretetének kombinációja.

Maratonná nőttek

Az Urban Sketchers Miskolc történelme 2015-re nyúlik vissza, amikor is Kovács-Csótai Zsófia budapesti mintára elindította a helyi tagozatot – ehhez csatlakozott az első alkalmak egyikén Kocsis Emese. A közös rajzolások „maratonná” nőtték ki magukat: 10 alkalommá, az ezeken készült képekből pedig 100 darabos kiállításanyag állt össze, amit az Operafesztiválon mutattak be.



A közös rajzolások többcélúak: említettük a művészet megélését, az inspiráló városi környezetet és a közösséget. Mindemellett azonban nem szabad megfeledkeznünk az önfejlesztésről sem. Az alap­ötlet része, hogy a résztvevők megmutatják egymásnak képeiket és azokat elemzik, kibeszélik – tanácsokkal látják el egymást.

A mozgalom kezdetétől fogva a tagok együtt építkeznek. Megbeszélték, hogy ki, miért csatlakozott: mi érdekli őket és mik a céljaik. Ehhez igazítják a programok szervezését is, hiszen a közösség sokkal szorosabb lesz, az emberek pedig boldogabbak, ha a saját arcukra formálódik a tevékenység.

Szem előtt alkotnak

Azóta számos közös rajzoláson vannak túl a sketchers tagjai. A korábbi alkalmak során előfordult, hogy csatlakoztak különböző nagyrendezvényekhez, amik önmaguk népszerűsítése miatt is jól jöttek a csoportnak, hiszen így szem előtt tudtak alkotni. Emellett továbbra is egyik fő inspirációjuk az épített környezet – ahogy azt az angol eredetű „urban” azaz városi szó is jelzi.

Pénteken a 37. alkalom következik – a Miskolci Nemzeti Színház impozáns előterében. Ezúttal workshoppal indul a rajzosok összejövetele 17 órakor, hiszen a Civil Rádió Miskolc közösségi terében felkészüléssel nyitnak. Szóba kerül a monotípia technikája, amit gyakorolnak is, mielőtt „élesben” kipróbálnák a színházban. Emellett a tölthető ecsettel is ismerkednek majd.

Mindez jól mutatja a kezdeményezés már említett sokrétűségét, hiszen az egyén alkotói szabadsága az egyik legfontosabb alapértékük, ugyanakkor a képzőművészeti fejlődés, egymás segítése is prioritás. Akárcsak a közösségük, amit épít majd a közös alkotás a teátrumban, utána pedig ennek áthelyezése egy környező presszóba. Programjaik pedig továbbra is nyitottak mindenki számára, akik nyitottak a közösségi rajzolásra – legyen profi vagy amatőr.

Király Csaba

A Nagy Bandázás összehozza a fiatal miskolci közösségeket Miskolc - A városban több, főként fiatalok alkotta közösség tevékenykedik. Ügyeket vállaltak fel és közösségeket alkottak ezek mentén, hogy együtt érjék el céljaikat. Vannak, akiknek a kerékpáros kultúra, másoknak a miskolciság vagy éppen a hajléktalanok ügye a fontos. Egymást is segítik azzal, h... Tovább a cikkhez

Helyben képzelik el a jövőjüket a hercegkúti fiatalok Hercegkút - Ragaszkodnak településükhöz, ezért össze­fogtak a hercegkúti fiatalok. Borsod-Abaúj-­Zemplén megyében gyak­ran hallani a településvezetőktől, hogy a fiatalok elköltöznek, a falvak lassan elöregednek, a lakosságszám folyamatosan csökken. A tokaj-hegyaljai Hercegkúton az utóbbi években ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA