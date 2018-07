Az ukrán kormány megtiltotta az állami vállalatoknak, hogy nagy összegű prémiumokat adjanak alkalmazottaiknak

A javaslatot Volodimir Hrojszman miniszterelnök terjesztette elő. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az állami vállalatok tulajdonosa az ukrán nép, az emberek pedig nem nézik jó szemmel ezt a gyakorlatot. Megegyezte, hogy a tisztességes keresetek és a jó munkáért járó prémiumok ellen természetesen nincs kifogása, de a szemérmetlenül magas jutalmak osztogatása az ország jelenlegi gazdasági helyzetében megengedhetetlen. A miniszterelnök javaslatát a kormány egyhangúlag támogatta – jelentette az UNIAN hírügynökség.

A döntés hátterében az áll, hogy a Naftohaz ukrán állami gázvállalat felügyelőbizottsága úgy döntött, hogy az óriáscég alkalmazottai között 46,3 millió dollár jutalmat oszt ki a Gazprom orosz gázvállalat fölött a stockholmi döntőbíróságon aratott peres győzelmekért. Ebből a perekben közreműködő mintegy 40 munkatárs között már májusban 20,7 millió dollárt szét is osztottak. A többit a következő három évben készülnek kiosztani, attól függően, milyen ütemben mennyi pénz folyik be az orosz cégtől a megindított lefoglalások útján, mivel Moszkva kijelentette, hogy önként nem hajlandó fizetni, sőt pert indított a stockholmi döntések felülvizsgálatára.

Hrojszman már június elején közölte, hogy ellenzi ekkora mértékű jutalmak kiosztását egy állami vállalatnál.

Tavaly a gázárral és a tranzittal kapcsolatos vitában is döntő részben az ukrán vállalatnak kedvező határozatot hozott a stockholmi bíróság a Gazprommal szemben. A végső elszámolás alapján az orosz gázóriásnak 2,6 milliárd dollárt kell kifizetnie a Naftohaznak, amit viszont önként nem hajlandó megtenni, ezért Kijev elindította a tartozás behajtását. Arról azonban nem került nyilvánosságra adat, hogy eddig mekkora összeget sikerült a vállalatnak behajtania. Június közepén ráadásul a Gazprom arról számolt be, hogy egy svéd döntőbíróság leállította a behajtási eljárást. Ezt követően a Naftohaz is benyújtotta saját keresetét az érintett svéd bírósághoz a behajtás leállításának feloldásáért.

– MTI –

