Az újonc Balmazújváros az új mumusa a DVTK-nak (?)

A labdarúgó NB I 15. fordulójában szombaton délután a Diósgyőri VTK csapata a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő együttesét fogadta Debrecenben a Nagyerdei stadionban. Albérletben, olyan helyszínen, ahová a vendég szurkolók kevesebb kilométer megtételével juthattak el, mint a pályaválasztó gárda drukkerei. Emiatt meglehetősen sok újvárosi szimpatizáns volt jelen a kezdéskor és a meccs folyamán végig nagy erővel biztatták kedvenceiket. A DVTK fanok is jóval többen voltak a létesítményben, mint amikor legutóbb, két hete itt játszottak a piros-fehérek, de ugye azt a meccset, a bajnok Honvéd ellen, az utolsó percben szerzett 11-es góllal megnyerték és utána Sopronban, a Haladás ellen is begyűjtötték a három pontot, Vagyis zsinórban három győzelem után, nagyobb érdeklődés közepette várták a Balmazújváros elleni meccset a diósgyőriek, az előzetes nyilatkozatok alapján a visszavágás reményében.

Ugyanis 11 fordulóval ezelőtt, 4-0-ra kaptak ki az újonctól. Érdekesség, hogy az NB II-ből az idén felkerült együttes azóta csak egyszer tudott nyerni ezen meccsig, két héttel ezelőtt a Vasas vendégeként. De a DVTK részéről a visszavágásból végül semmi nem lett, a diósgyőriek kaptak egy fülest, egy leckét és jövő áprilisig várniuk kell arra, hogy megszerezhessék első pontjukat, pontjaikat a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő ellen.

Busai nélkül

A két csapat mostani meccsén Busai öt sárga lapja miatt nem játszhatott, és mivel sérülése után Karan visszatért a kezdőbe, Kocsis egy sorral előrébb kezdett, védekező középpályásként, és nem utolsósorban ezúttal Nono Villar és Ugrai sem a kispadon kezdte a meccset, ahogy azt tették egy hete, a Haladás ellen. A piros-fehér szimpatizánsok visszavágás iránti optimizmusát erősítette, hogy a kezdőrúgást követően, egy perc elteltével Ugrai máris munkát adott Pogacsics kapusnak. A diósgyőriek által remélt folytatás azonban elmaradt, ugyanis az ellentámadásból Vajda 14 méterről a felső lécet találta el, aztán Arabuli esett el a hazai 16-oson belül, 11-est reklamálva, majd Vajda góllal kecsegtető lövését védte Antal B., a folytatásban pedig Tamás L. fejesét kellett hárítania, egy újabb Vajda lövés előtt. Aztán jött a 20. perc és ami nem ment a Balmazújvárosnak tiszta helyzetekben, az összejött egy kis szerencsével, vezetést szereztek egy szabadrúgás után. Nem érdemtelenül, ugyanis olyan volt, mintha a vendégek a Harap utca 3. környékéről érkeztek volna, éhesebbnek tűntek, agresszívak voltak és hittek abban, amit csináltak. Igyekeztek elzárni a labdától Nono Villart, a játékmestert, hogy ne bontakozhasson ki a Diósgyőr, és megvolt az elképzelésük arra, hogy miként kerüljenek a DVTK védelem mögé. A Diósgyőr halvány őszi rózsa volt az előző hetek üde színéhez képest, de Antal B. kivédte Arabuli lövését, így maradt az egygólos vendégfór. Ami után Forgács bombáját követően jött az egyenlítés, egy pontrúgásból Karan most az ellenfél kapuja előtt volt labdaérzékeny. Az első játékrész vége, a lehetőségeket tekintve a hazaiaké volt, Ugrainak egy jó szabadrúgását és Velának egy ígéretes lövését jegyezhettük fel.

Fordulás után

A térfélcserét követően visszafogottabb lett a Balmaz játéka, úgy tűnt, hogy szándékosan visszaálltak, sokkal jobban a kapujuk előtt helyezkedtek a vendégek, de egyúttal a DVTK is nagyobb nyomást helyezett ellenfelére. A játék jobbára a fehér mezesek térfelén folyt, és ennek eredményként két, nem túl izmos piros kísérlet után az 59. percben Nono Villar szögletét követően Karan fejesénél kellett igazán tornáznia Pogacsics kapusnak. Aztán Liptáknak volt még egy a vendég kapu előtt keresztbe elfejelt labdája és mint utóbb kiderült, ennyi volt a DVTK kaput veszélyeztető próbálkozása ezen a meccsen.

A pályaválasztó meddő fölénye újabb helyzeteket már nem hozott, jutott viszont néhány veszélyes újvárosi kontra látnivalónak. A 78. percben Rácz a meccs ziccerét durrantotta a kapu fölé, majd a 86. percben ismét ő kellemetlenkedett, de Antal B. védett. A hajrában a DVTK, ahogy szokott, nagy erőkkel hajtott a győzelmet jelentő gól megszerzéséért, de a döntetlen, aminél több nem nagyon volt benne ebben a meccsünkben, az is odalett. Ugyanis egy kontra végén a felső léc csak részben volt a DVTK-val, az onnan kipattanó labda Arabulit találta ziccerben, aki Lipták keze miatt nem tudott a kapuba fejelni, viszont az ismételt próbálkozása, a 11-es bement és ezzel megszerezte a győzelmet a Balmaz. Hasonló módon, ahogy azt a DVTK tette két hete a Honvéd ellen, amikor szintén a hosszabbításban lőtt győzelmet jelentő büntetőt. A kettő között nagy különbség van, de mivel a játék legtöbbször nem hazudik, így az is, ez is megérdemelt volt.

A DVTK zsinórban három győzelem után kapott ki és ahogy a bajnoki rajtot követő három veretlen meccse után most is az az ellenfél mutatott fel nekik stop táblát, aki ellen nagyon nem számítottak erre. Mindez azért történhetett meg, mert a Balmazújváros nem a tabellán elfoglalt helyezése alapján futballozott, mint egy hete a Haladás, hanem akarati tényezőkben felmúlta ellenfelét. A Diósgyőr szempontjából jókor történt mindez, mert a kéthetes bajnoki szünetben több idő lesz ráébreszteni a labdarúgókat, hogy nem csak arra képesek, hogy bárkit legyőzzenek, hanem bárkitől ki is kaphatnak, ha nem az ismert, megszokott fordulatszámon pörögnek.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő

1-2 (1-1)

Debrecen, 1968 néző. V.: Farkas Á. (Medovarszki, Szalai D.).

Diósgyőri VTK: Antal B. (6) – Eperjesi (6), Lipták (5-2=3), Karan (6), Forgács (6) – Kocsis (5) – Vela (5), Nono Villar (5), Ugrai (5) – Szarka (4), Ioannidis (4). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Pogacsics (6) – Póti (6), Rus (6), Tamás L. (6), Uzoma (6) – Sigér (5), Maisuradze (5) – Vajda (7), Orovecz (5), Zsiga (5) – Arabuli (6). Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Csere: Szarka helyett Bacsa (5) a 46., Zsiga helyett Rácz (6) a 60., Orovecz helyett Haris (-) a 68., Ioannidis helyett Óvári (-) 72., Rácz helyett Batarelo (-) a 90. percben.

Sárga lap: Forgács a 35., Vajda a 44., Lipták a 66., Haris a 71., Óvári a 80., Tamás L. a 82., Antal B. a 94. percben.

Kiállítva: Lipták a 92. percben.

Gólszerző: Tamás L. (0-1) a 20., Karan (1-1) a 32., Arabuli, 11-esből (1-2) a 94. percben.

Bódog Tamás: – Csalódás, nagy csalódás. Mindenkinek. Abszolút megérdemelt a Balmazújváros sikere. Sajnos, formán kívüli játékosokat láttunk, valamit biztos elrontottunk. Egész héten jól edzettünk, de a meccs alapján nem érdemeltünk pontot. Persze itt a végén peches dolog 11-essel kikapni, de ettől függetlenül az átütőerő kb. nulla volt bennünk. Azért nem bántom a játékosokat, mert három meccset nyertünk előtte, de mozgás nélkül, agresszivitás nélkül nem lehet játszani. Jobban akart a Balmazújváros, egyszerűen nem is értem, hogy miért… Ritkán mondom ezt: de gratulálunk ellenfelünknek.

Horváth Ferenc: – A találkozó során végig azt gondoltam, hogy az a csapat, amelyik az első 12 percben háromszor állt a kapussal szemben és nem ér el gólt, az nem érdemel győzelmet, de aztán rám cáfoltak a fiúk, mert az utolsó percig mentek ezért a győzelemért. Úgy vélem, hogy a helyzetek száma alapján megérdemelten nyertünk. Remélem, hogy ezt a játékot tovább tudjuk vinni, már az elmúlt hetekben is kezdtünk eredményesen játszani, aztán jött a Honvédtól egy pofon, de örülök annak, hogy helyére álltak a dolgok, és ugyanaz a Balmaz volt a pályán, amelyik hetekkel ezelőtt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy így koncentráltak és így mentek a játékosaim.

A gólok története

20. perc: Vajda végzett el szabadrúgást jobbról, a hosszú oldalra ívelt labdára Tamás L. és Karan érkezett, a labdát a diósgyőri játékos érte el fejjel, de a játékszer az ellenfelére pattant, onnan pedig a kapu bal oldalába, 0-1.

32. perc: Szabadrúgáshoz jutott a DVTK a balmazújvárosiak térfelének jobb oldalán. A pontrúgást Ugrai ívelte a kapu elé, ahol Karan 13 méterről a bal alsó sarokba bólintotta a játékszert, 1-1.

92. perc: Egy vendég labdaszerzés után 4 a 4 ellen kontrázhatott a Balmazújváros. Vajda vezette fel a labdát a jobb szélen, majd elindult középre és a játékszert a bal oldalon felfutó Batarelo elé tette. A csereként beállt játékos 12 méterről a felső lécre bombázott, a labda jobbra pattant ki Arabuliuhoz, aki egyből kapura fejelt, Lipták viszont kézzel belekapott a háló felé tartó labdába, góltól mentve meg ezzel csapatát. A játékvezető ezért piros lapot adott a diósgyőri védőnek, a Balmazújvárosnak pedig 11-est. A büntetőt Arabuli végezte el, aki a jobbra mozduló Antal B.-t becsapva az ellenkező oldal alsó sarkába lőtt, 1-2.

OTP Bank Liga, 15. forduló:

A tabella:

1. Videoton FC 15 9 5 1 33-16 32 pont

2. Ferencvárosi TC 15 9 5 1 30-14 32

3. Debreceni VSC 15 7 4 4 24-14 25

4. Budapest Honvéd 15 7 4 4 28-25 25

5. Diósgyőri VTK 15 6 3 6 28-25 21

6. Paksi FC 15 5 6 4 24-24 21

7. Vasas FC 15 6 2 7 19-24 20

8. Újpest FC 15 4 7 4 19-19 19

9. Puskás Akadémia 15 4 4 7 20-25 16

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 15 3 4 8 18-23 13

11. Swietelsky Haladás 15 3 2 10 12-29 11

12. Mezőkövesd Zsóry FC 15 2 4 9 15-32 10

A 16. forduló programja:

november 18., szombat:

Újpest FC-Budapest Honvéd 15.30

Mezőkövesd Zsóry FC-Vasas FC 15.30

Paksi FC-Ferencvárosi TC 15.30

Balmazújváros Kamilla Gyógyfürdő-Szombathelyi Swietelsky Haladás 15.30

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 15.30

Debreceni VSC-Videoton FC 19.30

