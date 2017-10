Az újabb 3:0-s siker reményében Barcikán

A férfi röplabda NB I 4. fordulójában Vegyész RC Kazincbarcika – Szolnoki RA mérkőzést játszanak vasárnap 17.30-tól Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban. A hazai együttes remekül kezdte a bajnokságot, az eddig lejátszott három bajnokiját egyaránt három szettes győzelmekkel hozta (Debrecen idegenben, Dunaferr és Pénzügyőr otthon), és hasonló folytatásra készülnek az újabb megméretésen.

– Csütörtökön hosszú utunk volt, hiszen a Magyar Kupa nyolcaddöntő visszavágón Székesfehérvárott játszottunk, ami nem a szomszédban van, és mivel elég későn kezdődött az összecsapás, az éjszaka közepén értünk haza – mondta Daniel Oravec a szintén 3:0-s Vegyész győzelemmel és továbbjutással végződött kupacsatáról, majd így folytatta: – Viszont pénteken délelőtt már a konditeremben dolgoztak a fiúk, délután pedig egy kemény edzés várt rájuk. A Szolnok elleni mérkőzésig szombaton és vasárnap délelőtt újabb tréningeket tartunk, vagyis nincs megállás, sűrű a menetrend. Mindettől függetlenül mindenképpen nyerni szeretnénk, méghozzá három szettben, emellett pedig az is fontos, hogy végig domináljunk és hogy jól játsszunk. Azt még nem tudom, kik szerepelnek majd kezdőként, vasárnapig ezt még lesz időm eldönteni, de az biztos, hogy mindenkinek meg kell tanulnia a játékrendszert. Örömteli, hogy csütörtökön Gebhardt N. és Blázsovics is jól szállt be a kupamérkőzésbe, hogy hasznos tagjai voltak a csapatnak.

Új időpontokban

A VRCK két Közép-európai Liga meccsének és két bajnokijának az időpontja is módosult. A nemzetközi kupa 2. fordulójában a szlovákiai Nyitrán játszik a barcikai együttes, de az ottani csarnok egyéb irányú foglaltsága miatt az eredeti időpontól egy héttel korábban. És mivel a háromnapos torna már csütörtökön megkezdődik, és mert a rendező klub mindig az első és a harmadik meccset játssza, ezért október 27-én (péntek) 16.00-tól a horvát Mladost Ribola Kastela lesz a Vegyész ellenfele, másnap, vagyis október 28-án (szombat) 16.00-tól pedig a szlovák VKP Bystrina SPU Nitra. Mivel október utolsó szombatján NB I-es hazai bajnokit játszott volna a VRCK a Pécsi TE-PEAC ellen a 6. forduló keretében, ezt a meccset el kellett mozdítani onnan. Viszont az MTVA élő közvetítésre jelölte ki az NB I 8. fordulójára kiírt VRCK – HÉP-Kecskeméti RC bajnokit, amelyet emiatt három nappal előbbre hoztak, november 8-án (szerda) 19.45-re, így ennek a meccsnek az időpontjára tették át a Pécs elleni mérkőzést, amit november 11-én (szombat) 17.30-kor rendeznek – de nem a Don Bosco Sportközpontban, hanem az Irinyi tornacsarnokban.

– ÉM-BCS –

Elmaradt a barcikai bravúr Kazincbarcika - A MEVZA Kupa címvédője három szettben bizonyult jobbnak a Vegyésznél a szlovákiai helyszínen. Egy nappal a házigazdák ellen lejátszott találkozó után újabb komoly feladat várt a Vegyész RC férfiröplabda-csapatára. A myjavai tornán ugyanis a sorozat címvédőjével találkoztak a sárga... Tovább a cikkhez

Túl nagy falat volt a Myjava csapata a Vegyésznek Kazincbarcika - A nemzetközi MEVZA Kupában szlovák ellenfelével szemben maradt alul a Vegyész RC. A magyar bajnokságban sikeresen megvívott két találkozó után, a Közép-európai MEVZA Kupában is megkezdte a szereplését a Vegyész RC-Kazincbarcika. A borsodi sárga-kékek a nyitó fordulóban a felvidéki... Tovább a cikkhez

BL: jövőre majd Barcikára akarják hozni Kazincbarcika - „A mai magyar röplabdasport tetszhalott állapotából igyekszik felkelni” – állítja a VRCK ügyvezetője. Korábban játékosa volt a klubnak, míg most, a holtszezonban a csapatot működtető gazdasági társaság, a VRCK Volleyball Kft. egyik ügyvezetőjeként vállalt szerepet Kárpáti Zoltán. ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA