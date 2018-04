Az új termükben kulturált környezetben dolgozhatnak Abaújszántón

Hivatalosan is átadták csütörtökön Abaújszántón a helyi Birkózó Centrumot. A beruházás 50 millió forintba került, az összeg – amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosított – kedvezményezettje az Észak-Kelet Regionális Mr. Tus Birkózóiskola Egyesület volt. A korábban használaton kívüli épületkomplexumot az abaúji város önkormányzata bocsátotta az egyesület részére, melyben konditerem, szauna, 20 fő részére kollégium és persze birkózóterem is található, amely a 100. magyar olimpiai bajnok, a Magyar Birkózó Szövetség korábbi elnökének, dr. Hegedűs Csabának a nevét viseli.

Másnak is lehetőség

Az átadáson Horváth Béla, a 7 éve alapított egyesület elnöke azt mondta, régi vágyuk vált valóra azzal, hogy saját „birodalmuk” lett, hogy XXI. századi körülmények között készülhetnek a versenyzők a területi és országos versenyekre. Úgy vélte, ez a komplexum másoknak, más kluboknak is lehetőséget nyújt. Horváth Béla köszönetet mondott a projektben résztvevőknek, azon belül a honi szövetségnek is a támogatásért.

Bacsa Péter, az MBSZ alelnöke úgy fogalmazott, nagyon fontos egy sportág számára, hogy a piramis alja stabil legyen, és Abaújszántót egy „erős alapkő”-nek nevezte. „Minden sportág fejlődik, fejleszt, nekünk is ezt kell tennünk. A sport mindig is lehetőséget nyújtott a kiemelkedésre, reméljük, hogy itt is minél több gyereknek perspektívát tudunk mutatni. A kormány 2013-ban meghirdetett kiemelt sportágfejlesztési programjának köszönhetően eddig már nagyjából 1 milliárd forinttal tudtuk támogatni a klubokat” – emelte ki Bacsa Péter, megemlítve azt is, hogy a környékhez kötődő dr. Hegedűs Csaba igyekszik átadni tudását az ittenieknek.

Most elrajtoltak

Sáfián Ádám polgármester a szalagátvágásra utalva kijelentette, mindez azt jelenti, hogy elrajtoltak, szeretnék, ha Abaújszántó városának neve a birkózás tekintetében is ismert lenne az országban vagy akár szélesebb spektrumban is. A felújított területen, címen még áll egy romos épületegyüttes, de a városvezető szerint a kontrasztot a közeljövőben szeretnék megszüntetni, és akkor ebben az esetben teljes lenne a komplexumfejlesztés. „Eddig lebirkóztuk a problémákat, a következő akadályokat is leküzdjük” – hangsúlyozta.

Versenyzői szavak

Kicsi Georgina, az ÉKR felnőtt ob bronzérmese: – Körülbelül hat évvel ezelőtt kezdtem el birkózni. Az öcsém eljött a klubba, és Rusznyák József edző engem is kapacitált, hogy kezdjem el. Igen, ez inkább egy fiús sportág, de megszerettem, értem is el már sikereket. Előtte az általános iskolában edzettünk, majd a játékgyárban, de most egy nagyon kulturált környezetünk lett.

Képviselői szavak

Dr. Hörcsik Richárd, a terület országgyűlési képviselője úgy vélte, Abaúj egy új arcát mutatja meg a birkózással, örömét fejezte ki amiatt, hogy az épületet tartalommal töltik meg az egyesület tagjai, versenyzői. „Új kapu nyílt meg a gyermekek számára… Függetlenül a sportágtól az utánpótlásban hiszek…” – tette hozzá, nem kihagyva a „motort”, dr. Hegedűs Csabát, illetve Sáfián Ádámot, aki társul szegődött, partner volt a megvalósításban.

