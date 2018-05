Az új generáció képviselője Tokaj-Hegyalján

A 2018-as versengésben két megyénkbeli jelölt is volt, Zsirai Kata Tokajból és Juhász Szabolcs Tarcalról, sőt, a Gere Pincészet borásza, Forgács Balázs is borászkodik szűkebb pátriájában, Tokaj-Hegyalján is, a Villányi borvidék mellett, ahonnan a jelölést kapta.

Nagyon sok gratulációt, pozitív visszajelzést kaptunk azóta.” Zsirai Kata

Elakadt a szava

A hármas döntőbe már csak Kata került be, akit a rátkai Árvay János, a 2003-as Év Bortermelője jelölt a díjra a következő szavakkal: „Kata testvérével, Petrával, valamint édesanyjukkal közösen munkálkodik három borvidéken, mivel Tokajban, Villányban és a Nagy-Somlón is művel szőlőt, illetve készít bort. Tragikus hirtelenséggel elhunyt édesapjuk gondolatai alapján dolgozik, tisztességgel és becsülettel: alkotás, gondosság, alaposság, értékek, megőrzés, szeretet, öröm, szépség, báj, egyszerűség, érzés, értelem és egyediség”.

– Már az is nagy meglepetés volt számomra, hogy bekerültem az első háromba, de arra egyáltalán nem számítottam, hogy nyerhetek, hatalmas meglepetés volt és nagyon meghatódtam, így szinte nem is tudtam mondani semmit a díj átvételekor – idézi fel a bálon történteket Zsirai Kata.

Azóta már persze tudatosult a dolog, amiben segített a rengeteg gratuláció, ahogy Kata mondja, a sok pozitív visszajelzés tudatosította bennük, hogy mennyire elismerik a munkájukat és milyen sokan gondolják azt, hogy megérdemelték az elismerést.

Kata és persze a testvére, Petra nagyon sok rendezvényen jelennek meg a boraikkal, közösségi oldalukon folyamatosan nyomon követhető, hogy éppen az ország melyik részén vannak egy programon vagy borvacsorán. Mint mondja – bár természetesen a jó bor az alapja mindennek –, ma már elengedhetetlen az erős és folyamatos marketing, ha valaki tudatosítani akarja a jelenlétét a piacon. Annál is inkább, mert egyre többen készítenek jó, minőségi borokat.

Fiatalok együtt

Zsirai Kata tagja az Y generációnak, amely Tokaj-Hegyalján, és a Junibornak, amely az országban fogja össze a fiatal borászokat. Mint mondja, annyira másként azért nem gondolkodnak, mint a szőlő­termesztés és a minőségi borkészítés alapjait lefektető idősebb generáció, de jó kezdeményezésekről van szó.

– Azért a fiatalabb generációval jobban megtaláljuk a közös hangot, azonos kérdések foglalkoztatnak mindannyiunkat. Kötetlenül tudunk beszélgetni, tapasztalatot megosztani, miközben egymástól is sokat tanulhatunk – teszi hozzá 2018 Gál Tibor emlékdíjas borásza.

Minden évben döntőben

2014-től a Gál Tibor Emlékdíjat az Év Bortermelői és Borászok Borásza által javasolt, a nagyközönség által megválasztott tehetséges, feltörekvő borász kaphatja meg. A javasolt borászokra szavazni lehet, majd a három legtöbb szavazatot begyűjtő fiatal lesz a döntős, akik meghívást kapnak a Magyar Borok Báljára, itt hirdetik ki a győztest. 2014 óta minden évben van hegyaljai a három döntősben – volt olyan év, amikor kettő is –, tavaly Varkoly Ádám, míg 2016-ban ifj. Szepsy István nyerte el a díjat.

