Az új évben is kapósak voltak a régi tárgyak

Sok mindent láttunk az év első régiségvásárán is. Igaz, ezúttal kicsit kevesebb árus kínálta portékáit, mint az előző hónapokban. A vásár kezdetére a Városgazda Kft. dolgozói letakarították a főutcát, és újdonság volt, hogy délelőtt a villamos nem közlekedett a Széchenyi utcán, így a nézelődők nagyobb biztonságban érezhették magukat. Akik a Tiszai pályaudvar felé igyekeztek, villamospótló buszra kellett átszállniuk.

A vásárban a megszokott portékákkal találkoztunk. Láttunk igazi régiségeket komoly gyűjtőktől, de kipakoltak az úgynevezett lomosok is, akik inkább csak használt holmikat kínáltak eladásra. Most is találkoztunk művészekkel, akik festményeiket vagy egyéb alkotásaikat próbálták meg eladni, de régi könyvek, jelvények, képeslapok és bélyegek is új gazdára találtak.

Miniatűr járgányok

Nagy Andás a Matchboxokat vizsgálgatta nagy szakértelemmel. Azt mondta lapunknak, minden vásárra kijön, mert gyűjti a kisautókat, és most, hogy már van egy hároméves kisfia, vele is szeretné megszerettetni a miniatűr járgányokat. De azt is meg- akarja majd neki tanítani, hogyan kell ezeket rendszerezni és gyűjteni.

A nagymama falán is ott volt

Kövesdi László is ellátogat minden vásárra.

– Én csak néha veszek egy-egy könyvet, de imádok nézelődni. Szeretem ezt a sokszínűséget, a sok embert, ahogy hömpölyög a főutcán, és mindig elcsodálkozom, hogy mennyi minden kerül elő a poros padlásokról, pincékből. Épp az előbb láttam egy olyan festményt, amilyen a nagymamám falán is lógott valamikor – újságolta.

