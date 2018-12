Az ügyvéd és a költő is gyógyíthatja a lelket

Jacsó Pál azt mondja, hogy elsősorban ügyvéd, hiszen ez a munkája, ebből él. De mások azt mondják róla, költő is. Elég sok verse van ahhoz, hogy joggal mondják.

A versírás amolyan szerelem?

Több is annál. Sok minden foglalkoztat a humortól a történelemig, napjaink hétköznapjai. Sok időt töltök a számítógép előtt.

Hogyan és mikor kezdett verset írni?

Már gyermekkoromban is írtam verseket, vicces verseket kirándulásokról, feleltetésekről. Ezek így utólag költészetileg nem nagyon értékelhetőek. De bennük volt a humor. Nekem lételemem a humor.

A humor az élet sója… mondják a bölcsek.

Ez így igaz. És a gyógyíre is. Én a jogi pályámon is alkalmazom, sokszor kisegített már. De visszatérve a kérdésre, ezekből a kis négy sorosokból indult el az én pályafutásom a költészet felé. Volt egy időszakom – évek –, amikor semmit nem írtam, aztán ihletet az internetes társkeresés alkalmával kaptam újra. Több évet áldoztam rá, párom nem lett, de rengeteg tapasztalással lettem gazdagabb. Ebből egy szociológiai kis regényt is lehetne írni. Ekkor fordultam újra a versírás felé. Sok versem született, a közéletről, a családomról, történelemről, magamról, a hitről is. Én öt éve konfirmáltam csak, így felnőtt fejjel, majd a miskolci Avasi Református gyülekezetbe megválasztottak presbiternek, ami nagy megtiszteltetés.

Advent van, a várakozás időszaka. Ezzel kapcsolatosan irt verset, milyen gondolatai vannak?

Vannak karácsonyi verseim, ebben a témakörben újat alkotni, mondani, írni, nagyon nehéz. Ezt csak ihletre lehet. Sokan írtak előttem erről. Én inkább mostanában előadom az ilyen tipusú verseimet – önkormányzati rendezvényeken, a gyülekezetben. Az Éltető Irodalmi körrel járjuk a vidéket, sőt önálló estem is volt már.

Hogyan ír verset? Leül és papírra veti a gondolatait, majd másnap belejavít, aztán újra kezdi? Hogyan születnek a versei?

Van olyan is, hogy leülök, és kiírom magamból a gondolataimat. Aztán van olyan is, hogy leírom és másnap rájövök, hogy ez így nem jó. Van hogy nem is születik meg a vers, de van, hogy másnap is jónak érzem a leírt sorokat. Van, amikor az autóban, vezetés közben jön egy-két gondolat. Változó, van amikor nagyon sok aprólékos munkából lesz egy vers. Van, amit évekig javítgat az ember, mert nem elégedett.

Illetve változnak a gondolatai, változik maga az ember…

Fejlődünk is. Maximalista vagyok, ez néha nehéz, az ügyvédi pályán is, maximalista vagyok a leírt gondolataimmal is.

Ha éjjel jön egy gondolat, felkel és leírja?

Nem. De én sokáig ébren vagyok, rendszerint éjjel dolgozom. A versíráshoz is csend kell és nyugalom. Általában egy óra felé fekszem.

Úgy tudom, nincs önálló verses kötete. Miért?

Nincs verseskötetem, mert úgy gondoltam, hogy előbb ismerjenek meg, legalább a szűkebb pátriámban. Úgy gondolom, jó úton járok, már van olvasóbázisom. Többen ismernek az előadásaim kapcsán, és így talán, ha egyszer megjelenik egy verseskötetem, nem a könyvespolcon porosodik majd évekig, hanem néha előveszi az, aki megvásárolta.

Azt mondta, hogy matematika tagozatos gimnáziumba járt. Hogy jön össze a reál és a humán beállítottság?

A matematika szakon nem rúgtam labdába, olyan nagyon jó fejű és matekból zseni osztálytársaim voltak, hogy úgy éreztem, nem jó helyen vagyok. Bár a jogi pálya sem egy humán, de nem bántam meg, hogy oda jelentkeztem.

Mint költőnek és nem mint jogásznak, milyen üzenete van Karácsony előtt?

A szeretet jut eszembe. Tudom, hogy elcsépelt, de bárhol, a hétköznapokban, egy bevásárlás során a sorban álláskor rámosolygunk valakire, az is a szeretet jele. Vagy egy tárgyalás után a vitatkozást követően kezet nyújtunk, az mind szeretet. S ha meglátjuk a másik ember szemében a szeretetet, a jóságot, az már ajándék.

BTE

Arra kértük Jacsó Pált, mondjon egy verset, ami közel áll a szívéhez.

Csak egy prímszám vagyok

Csak egy prímszám vagyok:

a körülrajongott,

fénylő origótól távol.

Konok magányban

e magából kifordult világtól.

Előttem sorjáznak mind,

sor és sorstársaim,

s bár a tágas végtelent

jórészt én alkotom,

nincsenek világmegváltó álmaim.

Igen vagy nem,

ilyen egyszerű életem,

pedig bennem annyi,

de annyi az érzelem…

Számomra mégis csak egy álom,

előkelő helyen ülni

úri társaságban,

a puccos számegyenesi bálon.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA