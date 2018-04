Az UGG csizma még tavasszal is jól jöhet

Természetes megjelenésük rejt magában valamiféle nőiességet is, s a megfelelő nadrággal, szoknyával kombinálva néha kissé extrém, de annál vonzóbb lehet használatával külsőnk. Az ecipo.hu csapata tavaszra is ajánlja az UGG csizma viselését, sőt, a megszokott szőrmés kivitelben akár papucsokkal, mamuszokkal is gazdagíthatjuk a gardróbot.

UGG csizma: Kényelmes és bohókás

AZ UGG csizma elsőként legtöbbször bohókás benyomást kelt, de ugyanakkor rendkívül vagánnyá is varázsolja a megjelenést. Variálható farmerral, a napjainkban nagyon divatos, szűkszárú nadrágokkal, de leggings, harisnya és szoknya mellé is ideálisnak bizonyul. Egy nőies kabáttal finomítható az extrém megjelenés, de ha kis szőrmével társított lábbelire esik a választás, akkor az UGG csizma tulajdonképpen nem sokban különbözik a legtöbb bokacsizma egyszerűségétől. Választhatunk fekete színt, de a hagyományos barnás árnyalatok bizonyulnak még mindig a leginkább keresettnek.

Változékony időben is melegen

A tavaszi hónapok gyakran változékonyak, és az éjszakai mínuszok sem lehetetlenek. Ilyenkor a balerina cipő vagy a szandál kétségkívül vékonynak bizonyul. Nem árt tehát, ha a tavaszi nagytakarítás alkalmával még nem kerül a szekrény mélyére az UGG csizma, hiszen jó szolgálatot tehet az átmeneti hónapokban is.

Szőrmés papucsok, mamuszok otthonra

Az UGG csizma által nyújtott kényelmet és stílusosságot kaphatjuk azoktól az elsősorban otthoni használatra javasolt papucsoktól és mamuszoktól, amelyek szintén a természetesség jegyeit viselik magukon. Az izgalmas szőrmés papucsok a hálószobai viseletet is tökéletessé varázsolják és maximálisan kihozzák viselőjének nőiességét. A meleg mamuszok és zárt papucsok akkor is jól jönnek, ha fűtés már nincsen a lakásban, mégis egy kis melegségre vágynánk. A felfázások nagy része lábról történik, éppen ezért az átmeneti hónapokban is nagyon fontos a lábak megfelelő védelme.

Extrém darabok a különlegességek kedvelőinek

A hagyományos bebújós, valamint oldalt cipzárral rendelkező UGG csizma típusokon túl akár egészen extrém darabok mellett is letehetjük a voksot. Az oldalt fűzős, masnival kombinált megoldás még egyfajta átmenetet képez, de a jelentős szőrmével kombinált fajták már inkább a feltűnő, extrém, kissé különleges lábbelik híveinek javasoltak. Kiválóan variálhatóak farmer anyaggal, és akár sportosan nőiessé is tehetjük viselésükkel a megjelenést.

Mokaszinok a természetesség jegyében

Gondolt már arra, hogy mokaszinnal is gazdagítsa gardróbját? A lábbeli reneszánszát éli és a megfelelő prémium kategória mellett döntve időtálló minőséget kaphatunk a pénzünkért. A minőségi alapanyag csak egy ismérv, de az UGG csizma fajtáktól megszokott színvonalat kaphatjuk a lábbeli kidolgozása kapcsán is. A természetes színek jól kombinálhatóak, és sportossá, elegánssá, vagy éppen ruházattól függően a hétköznapokra is ideális viseletté varázsolhatjuk a cipőt.

Az UGG csizma remek választásnak bizonyul a téli hidegben, de tavasszal és ősszel is jól jön az általa nyújtott kényelem. A márkától megszokott színvonalat érdemes kihasználni más típusú lábbelik esetében is, így papucsok, mokaszinok és otthoni cipők kapcsán is. Az online is megrendelhető márka prémium minőséggel teszi megjelenését tökéletessé.

