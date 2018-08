Az SK Hornets Kosice nyerte meg a 2018-as Mento Kupát

A hétfői játéknapon elsőként a miskolci és a kassai csapat mérte össze erejét és bár a mérkőzés eleje szoros csatát hozott, végül a szlovák fiatalok 5 gólos győzelmet arattak. 18:45-től Brazília és Kanada U18-as válogatottja szállt medencébe. A brazil fiúk az utolsó negyedben 4 góllal voltak jobbak ellenfelüknél, ennek köszönhetően 7:3-as sikert értek el.

Kedden a Hornets Kosice ismét győzelmet aratott, Brazília válogatottját múlták felül. Majd a miskolci csapat sikere következett. Szoros mérkőzésen 11-9 arányban jobbnak bizonyultak a kanadai utánpótlás válogatottnál.

A szerdai nap eredményei az SK Hornets Kosice számára alakultak kedvezően, így a torna zárásaként ők emelhették magasba az első helyezettnek járó kupát.

A három napos rendezvény tapasztalatait Hercsik István a névadó szponzor Mento Környezetkultúra Kft. ügyvezetője, és Bachner András a PannErgy MVLC Club Elnöke foglalta össze:

– Boldog vagyok, hogy ezúttal is egy nagyszerűen megszervezett és kiváló színvonalú tornát zárhatunk le, amit rengeteg szurkoló látott a helyszínen, remek hangulatot teremtve a Miskolctapolcai Strandon. Minden ilyen jellegű kezdeményezésünk megerősít abban, hogy érdemes a fiatal sportolók versenyeztetését, felkészülését támogatunk, hiszen látható volt, hogy a miskolci fiúk mindent megtettek a győzelem érdekében, példát mutatva ezzel mindenkinek. Az első helyezett kassai csapatnak pedig ezúton is gratulálok, megérdemelten szerezték meg a győztesnek járó kupát. – mondta Hercsik István.

– A Mento Kupa ezúttal is bizonyította létjogosultságát, hiszen a miskolci vízilabda szerető nézők szép számmal jelentek meg az eseményen. A csapatunk szépen helyt állt az erős ellenfelekkel szemben, annak ellenére is, hogy akadtak hiányzóink, akik a válogatottal készülnek jelenleg. Ezúton is köszönöm Hercsik István Úrnak, hogy támogatásával hozzájárult az esemény megrendezéséhez. – mondta Bachner András

A Mento Kupa végeredménye:

1.SK Hornets Kosice

2. Brazilia

3. PannErgy MVLC

4. Kanada

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA