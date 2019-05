Az ovisok tudják: csak a zebrán

A Katowice Úti Sporttagóvodában jól tudják a gyerekek, hogy csak a zebrán szabad átmenni az úton, és ahol közlekedési lámpa van, ott mindig a zöld szín jelzi a szabad utat. Ezért is vettek részt szívesen a Baleset-megelőzési és Közlekedésbiztonság-technikai Egyesület rajzpályázatán, melynek díjkiosztó ünnepségét csütörtökön tartották az oviban. Az ajándékok átadása előtt Lődár Péter, az egyesület elnöke hangsúlyozta: pályázatuk célja, hogy az óvodáskorú gyermekek megismerjék a biztonságos gyalogosközlekedés alapszabályait, valamint az egyszerűbb KRESZ-táblákat.

Ötven rajz

A gyerekek megtudhatták azt is, hogy a felhívásra hat óvodából több mint 50 pályamű érkezett az egyesület tagjainak nagy örömére. A rajzokat ezután feltették a közösségi oldalukra, és elkezdődött a lájkgyűjtés a fődíjakért, azaz a két rollerért. Mindkét nyertes a Katowice Úti Sporttagóvoda kis növendéke, és egyébként is, ebből az oviból érkezett a legtöbb rajz, így az egyesület tagjai nagy örömmel hozták az ajándékokat. A rollert Farkas Lara Amira és Inklovics Benett nyerte, de minden ovis, aki rajzolt a pályázatra, emléklapot és kisebb ajándékot kapott. Az óvoda sem maradt meglepetés nélkül. Az egyesület tagjai egy autós játszószőnyeget, valamint közlekedés témájú társasjátékot és kártyát nyújtott át az óvodapedagógusoknak.

Zöldet mutat

A díjkiosztó után a rollerek rögtön előkerültek a dobozból, és természetesen Lara és Benett ki is próbálták a járműveket, persze csak a folyosón tehettek egy kört. Ezután szívesen mutatták meg nyertes rajzukat.

– Én egy utat rajzoltam, egy zebrát és egy lámpát – magyarázta Lara. – Most zöldet mutat a lámpa, ezért át lehet menni az úton. Egy lila kocsit is rajzoltam, ami gyorsan közlekedik, ezért kell óvatosan átmenni az úton. Ha valaki mégis átmegy a piroson, abból baj lehet, mert az autó elütheti. Akkor pedig kórházba kerül, vagy meg is halhat – vetíti előre a legrosszabbakat a kislány.

Két zebra is

Benett is örömmel meséli el, hogy mi látható a rajzán.

– Én két zebrát is rajzoltam az útra. Az egyiknél van lámpa, a másiknál pedig nincs. Ahol van lámpa, ott csak a zöldnél szabad átmenni, ahol nincs, ott pedig körül kell nézni, és csak akkor léphetünk az úttestre, ha nem jön semmi, vagy ha az autók megálltak a zebra előtt. Sok autót rajzoltam az útra, mert ez forgalmas út. A kocsik is csak a zöldben mehetnek át, ha sárga, akkor még gyorsan áthajthatnak, de ha piros, akkor már meg kell állniuk – mondja nagy szakértelemmel Benett. Ő már sok mindent tud a közlekedésről, hiszen 7 éves. Azzal folytatja, hogy rajza jobb oldalán az égen felhők vannak, és esik az eső. Ilyenkor az autósoknak be kell kapcsolniuk az ablaktörlőt, hogy kilássanak az ablakon, de arra is figyelni kell, hogy esőben csúsznak az utak, így nem szabad túl gyorsan menni. A kisfiú rajzán repülők suhannak át az égen mint korunk modern közlekedési eszközei.

Hegyi Erika

Nem lehet eléggé korán

Lődár Péter mindehhez azt tette hozzá, hogy a biztonságos közlekedésre nevelést érdemes minél korábban elkezdeni. A nyugat-európai országokban ez teljesen megszokott, hiszen a közlekedésnek a gyerekek is a résztvevői, így nekik is ismerniük kell a legfontosabb szabályokat, KRESZ-táblákat és közlekedési szituációkat. Iskoláskorban pedig még nagyobb hangsúlyt kell erre fektetni, hiszen olyankor sok gyerek már biciklivel jár az iskolába.

