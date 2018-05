Az „ott felejtett” járgány Miskolcon

Nem először fordul elő, hogy valaki „megfeledkezik” az autójáról. Előfordultak már parkolóban, mélygarázsban és közterületen hagyott autók esetei is, amelyeknél bizony valakinek el kellett járni.

Nem veszélyes

Miskolcon most éppen a Kiss tábornok útján hagytak három hete egy „dobozos” autót a külső sávban, méghozzá várakozni tilos tábla jelzése alatt. Az autón elkezdtek gyűlni a büntetőcetlik, de a hétvége óta a rendszám is eltűnt róla, és sérülések is keletkeztek az autón, ami bizonyítja: sokaknak nem tetszik, hogy ott áll.

Érdeklődtünk a rendőrségnél, hogy mit tudnak erről az autóról, illetve általánosságban milyen lehetőségeik vannak eljárni. Mint Janasóczki Attila, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, akkor van lehetőségük egy jármű elszállítására, ha a közlekedés biztonságát veszélyezteti. Mivel ez ebben az esetben nem történt meg, így a közút kezelőjének van erre lehetősége. Természetesen ilyen esetekben szabálysértési eljárás indul, ha nem vezet eredményre a helyszíni bírság.

A rendőrség természetesen egyeztetett a Miskolci Önkormányzati Rendészettel is a konkrét ügyben. A rendészetnek van hatásköre autót elszállíttatni közterületről, azonban csak akkor, ha roncs­autóról van szó, amelyen nincs rendszám. Jelenleg is van a honlapjukon egy ilyen autó, amelynek az adatai alapján jelentkezhet a tulajdonos érte. Persze az ritkán fordul elő, hogy ne tudnák, ki a tulaj, hiszen az elsők között szerepel ennek a kinyomozása, mint a Kiss tábornok utcai esetén is.

Nem találják

„Első körben bírságoltuk a járművet, mivel azonban továbbra is ott állt, így utána­néztünk, ki a tulaj, akit kerestünk is a bejelentett lakcímén, ám ott kollégáim nem találták, és azt a választ kapták, hogy nem is látták ott pár hete” – mondta megkeresésünkre Kovács László Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője.

Mivel folytatólagos szabálysértésről van szó, így a rendészet a feljelentést is megtette a rendőrség felé, illetve szintén az érintett közút kezelőjéhez, vagyis a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez fordultak, ők fognak intézkedni az autó elszállításáról.

– Horváth Imre –

