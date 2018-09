Az OSZK-ban mutatkozik be a Hsziling Pecsétfaragó Társaság

A kínai selyem és porcelán az egész világban ismert művészeti cikkek, nem kisebb múltra tekint azonban vissza a ma még kevésbé ismert kínai pecsétfaragás is – mondta el a tárlat hétfői megnyitóján a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete.

Tuan Csie-long emlékeztetett arra, hogy a több mint százéves Hsziling Pecsétfaragó Társaság 2008-ban indította világ körüli útjára kiállítássorozatát, amely az utóbbi években a kínai kultúra egyik “szentélyévé” váló OSZK-ban látható most.

Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy a felmérhetetlen gazdagságú kínai civilizáció kincseivel a magyar közönség egyre gyakrabban találkozhat, köszönhetően a két ország egyre szorosabbra fonódó kapcsolatainak. Ugyanakkor a kínai közönség is egyre mélyebben ismerheti meg a magyar kultúrát a mind gyakoribb magyar bemutatkozások révén – fűzte hozzá.

A most megnyílt tárlat a kínai kultúra egy különleges szeletét mutatja be, amely ugyanakkor magába sűríti az egész kínai kultúra esszenciáját. A pecsét minden kultúrában fontossággal bír, Kínában azonban hagyományosan nem csupán a pecsétkép, hanem a pecsétnyomó míves kidolgozására is nagy figyelmet fordítanak – emelte ki Krucsainé Herter Anikó.

A kínai pecsétvésés gyökerei egybeesnek a kínai írásjelek kialakulásával. A pecsétvésés évezredek óta fejlődő esztétikai rendszere ezért a távol-keleti ország kulturális identitásának fontos része, 2009-ben pedig a kínai pecsétművészet felkerült az UNESCO szellemi világörökségi listájára is – áll a tárlat ajánlójában.

Az OSZK 5. szintjén szeptember 14-ig látható kiállítás a gondosan megmunkált pecsétnyomók mellett csaknem száz kínai festményt is felvonultat, melyek a hszilingi kalligráfia segítségével mutatják be a kínai művészek látásmódját.

-MTI-

