Az őszi szántóföldi munkákat mutatják be Ópusztaszeren

Kodácz Csengele elmondta, a nyári szezon utolsó rendezvényeként a skanzenben a Szentesi tanya mögötti gabonaföldön bemutatják, hogy az erőgépek elterjedése előtt miként végezték az őszi szántóföldi munkákat. A trágya kihordása után kétlovas ekével felszántják a földet, majd elvetik a gabonát és végül a boronálás során betakarják azt, elegyengetik a talaj felszínét.

A skanzenben – amely novembertől egy rövid téli szünetre bezár – egész nap programok várják a közönséget. Az Olvasókör épületénél hagyományos, paraszti világot idéző táncházat tartanak Nagy Róbert táncmester vezetésével és az Üllési Fonó Néptáncegyüttes táncosaival, a talpalávalót a Por zenekar húzza majd. A kemencében finomságok sülnek, melyeket meg is kóstolhatnak a vendégek.

A Nomád parkban honfoglaló őseink íjásztudományát mutatják be az érdeklődőknek, akik ki is próbálhatják a fegyver kezelését. A Hungarikum tárházban a pálinkafőzés hagyományait bemutató tárlat látható, a Látogatóközpont aulájában pedig Orgoványi Anikó festőművész és költő Himnusz című sorozatát mutatják be.

-MTI-

