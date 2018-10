Az őszi kerti munkákat permetezéssel zárjuk le!

Elvégezhető ősszel, lombhullás után vagy a tél végén, rügyfakadás előtt. A lemosó permetezést bőséges permetlével úgy kell elvégezni, hogy a fa vagy a cserje minden eldugott zegébe-zugába eljusson a permetlé.

Eredményesebb ősszel

Ha kertészkedő olvasóink az egyre hosszabbodó őszi estéken felidézik emlékezetükbe azokat a küzdelmeket, amelyeket az év folyamán a kártevők és a kórokozók ellen folytattak, akkor lelki szemeik előtt bizonyára fodrosodott levelű őszibarackfák, tetves szilvahajtások, moníliás cseresznyeágak, levélfoltos rózsabokrok és lisztharmattól, szürkepenésztől rothadó szőlő­fürtök jelennek meg.

Korábban a szakirodalom a télvégi, rügyfakadás előtti lemosó permetezést tartotta olyan védekezési eljárásnak, amely a kárt okozó szervezetektől mentesíti a kert növényállományát. Még ennél is eredményesebb azonban, ha a lemosó permetezést nem tavasszal, hanem már ősszel, mégpedig a vegetáció befejeződése után, lombhullás idején végzik el, mert ezzel a leveleken levő spórákat és áttelelő tojásokat is megsemmisítik, vagyis a fertőzött lombot is semlegesítik.

Erre a célra alkalmas a bordói lé, a bordói por, a mészkénlé és az egyéb kénkészítmények, valamint a réz- és kéntartalmú gombaölő szerek. Ha a gyümölcsfákon vértetű-, takácsatka-, pajzstetűfertőzés is észlelhető, akkor szükséges egy második permetezés is gyümölcsfaolaj, Agrol Plusz vagy Novenda oldatával. A gyakorlati tapasztalatok alapján igen jól bevált a házikertekben és az ültetvényekben is a Vektafid A, a Vektafid R és a Vektafid S nevű permetezőszerek használata.

Nem elegendő, ha csak a gyümölcsfákat permetezzük, hanem kezeljük le a gyümölcstermő cserjéket (ribiszke, köszméte, málna, szeder, josta), továbbá a szőlőtőkéket és a lombhullató díszfákat és díszcserjéket is. Meg kell továbbá permetezni minden építményt, amely faanyagból készült (szerszámoskamra, fáskamra, fakerítés, fakapu, faoszlopok, levágott venyige és nyesedék stb.).

Kevesebb gond

Aki a lemosó permetezést idejében és gondosan elvégzi, annak sokkal kevesebb gondja lesz tavasszal, nyáron a kártevők és a kórokozók elleni küzdelemmel, mint azoknak, akik ezt a védekezési lehetőséget elhanyagolják. Az időjárás kedvező, az őszi lemosó permetezést a fagyok beálltáig kell befejezni.

