Az összetartozást jelképezi Tolcsván

„Ezzel teljessé vált a kis tér, 2020-ig a trianoni diktátum 100. évfordulójára még a nemzeti trikolór színeit megelevenítő virágosítást és a tereprendezést kell elvégezni, akkor lesz teljesen kész a terület.” – mondta az Észak-Magyarországnak Csoma Ernő polgármester.

Mint hozzátette, a kopjafa–park kialakítása a Tolcsván működő Magyarok a Kárpátok Gyűrűjében Alapítvány vezetőjétől, Kádas Jánostól származik, aki kiváló külhoni kapcsolatai révén hozzá is segítette a települést az elmúlt években ahhoz, hogy a trianoni békediktátum által elszakított területekről megérkezzenek a kért, faragott kopjafák.

Az utolsó Horvátországból

A polgármester hozzátette: településükön ezzel a parkkal szeretnék szimbolizálni a magyarok összetartozását. Az utolsó kopjafa a horvátor­szági Hercegszőlősről érkezett, Pehó János asztalos­mester munkáját Varga György az adományozó település református lelkipásztora avatta fel.

Vannak még mesterek

A szónok a délvidéki magyarság helyzetéről szólva elmondta: amíg az 1910-es népszámlálás idején még 123 ezer ember vallotta magát magyarnak a horvátországi területen, ez a szám 2011-re 14 ezerre csökkent. Nemcsak a magyarság létszáma, de a magyar iskolák, könyvtárak száma is megfogyatkozott és a magyar identitás megőrzése sem könnyű feladat – közölte a lelkipásztor. Mindezek ellenére nem reménytelen a helyzet és ezt az is mutatja, hogy vannak még mesterek, akik képesek kopjafát faragni és vannak olyan közösségek is, amelyek ápolják a magyar kultúrát és őrzik a hagyományt – mondta zárásul ­Varga György.

– BSZA –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA